Hallazgos Rancho Izaguirre Teuchitlán: Oportunidad para localizar a joven presuntamente engañado por el CJNG

¿Dónde está mi hijo? Es la pregunta que siempre se hace la madre de Robert Esteban, un joven que desapareció desde el pasado mes de marzo del 2024, después de salir del Estado de México (Edomex) rumbo a Jalisco, tras recibir una oferta para trabajar de pintor. Sin embargo, este proyecto se convirtió en una pesadilla, después de que el joven le advirtió a sus familiares que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lo había reclutado; tiempo después, un presunto sicario se comunicó con los parientes del afectado para indicarles que Robert ya está muerto.

Tras los recientes hallazgos en el rancho “Izaguirre”, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, identificado preliminarmente como un centro de adiestramiento del CJNG y posible campo de exterminio y crematorio clandestino, Verónica Cruz, la madre del joven pintor, busca la oportunidad y tiene la esperanza de que pueda identificar entre los más 495 indicios recolectados en ese lugar, algo que esté ligado con el paradero de su hijo.

Ante esta situación, en entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga; Verónica Cruz, explica cómo es que su hijo se fue del Edomex y la manera en la que se enteró de que lo había reclutado el grupo criminal.

"Él decidió irse a Guadalajara, después de que un amigo le había dicho del trabajo. Un día, cuando hace una llamada, dice que era sicario; le marca a mi hija, muy mal, llorando, que acaban de matar a su amigo, le dice llorando que, si no sale de ahí, la cuidará desde el cielo y le corta la llamada. Su papá va a la Fiscalía y denuncia eso.

“Después, a mi hija le llega un mensaje, por parte de un chico con el apodo de Harry, él le dice que, a su compañero (Robert) lo perdieron en un topón”, explicó.

Roberto Esteban, originario de #Edomex, está desaparecido desde marzo de 2024 luego de viajar a Jaliscom presuntamente fue reclutado por el CJNG.



Un supuesto sicario informó a la familia de la presunta muerte del joven.



Verónica Cruz, madre de Roberto, lo busca en el rancho… pic.twitter.com/QtylvWchaS — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 13, 2025

¿Cómo fue que el CJNG reclutó a Robert Esteban?

La señora Verónica agrega que, a pesar de que tuvo contacto con su hijo por mensajería instantánea, nunca le comentó cómo es que fue reclutado y en dónde estaba.

“No, ciertamente no estamos seguros, porque él nada más nos mandaba mensajes por Whatsapp, él era muy cortante, nunca pudo exactamente decirnos que estoy reclutado, estoy en tal lado.

“Su papá se va a Guadalajara para investigar cosas, pero uno no encuentra nada”, añadió la madre afectada.

Recientes hallazgos en el rancho “Izaguirre” son una oportunidad de acercarse al paradero de Robert Esteban

Luego de los hallazgos en el rancho “Izaguirre”, Verónica Cruz indicó cuáles son las circunstancias que le hacen pensar que podría encontrar pistas sobre el paradero de su hijo Teuchitlán.

“Solamente por llamadas anónimas, no exactamente el lugar, pero solamente me dicen que a él, lo suben a un cerro y lo bajaban a una casa, que ahí le llamaban la atención, pero exactamente, no me dicen si es en Guadalajara o en Zacatecas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FISCALÍA DE JALISCO REVELA 495 INDICIOS RECOLECTADOS EN EL RANCHO “IZAGUIRRE” DE TEUCHITLÁN