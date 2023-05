¿Quién es Halle Bailey, la primera actriz afrodescendiente en La Sirenita?

Una de las películas más esperadas del año es “La Sirenita”, en su versión de liv action, cuyo estreno espera que recaude unos 120 millones de dólares en taquilla tan sólo en Estados Unidos, una cinta que ha generado mucha polémica desde la elección de su protagonista Halle Bailey, la primera actriz afrodescendiente en interpretar a una princesa de disney…pero ¿quién es la famosa actriz detrás de la nueva sirenita?

En 1989 Disney presentó la versión animada de “La Sirenita” de Hans Christian Andersen, filme que entonces consiguió dos premios Oscar para el compositor Alan Menken por la música original y el icónico tema “under the sea”, interpretado por el cangrejo Sebastian.

Hoy 34 años después, la casa de mickey mouse vuelve a hacer historia al presentar la versión acción real de La Sirenita interpretado por Halle Bailey, una actriz afrodescendiente, quien pese a las críticas, ha logrado callar bocas al hacer suyo al mítico personaje con una interpretación genuina.

¿En qué momento te diste cuenta que estabas haciendo historia para Disney?, se le cuestionó a la actriz.

“Yo creo que el momento en el me di cuenta que estaba haciendo historia fue cuando vi las reacciones hermosas de los bebés y las niñas en Tik Tok y los videos de las reacciones de los trailers y los avances de la película, especialmente la reacción de los niños y niñas de color diciendo: “Ella se ve como yo”, “Ariel es café como yo” y eso de verdad me hizo llorar y sentirme muy agradecida de ser parte de esta re imaginación y de la representación para esta nueva generación”, delcaró en entrevista Halle Bailey.

La actriz de La Sirenita cuenta cómo han sido las críticas

Sobre las críticas alrededor de su elección para interpretar a “La Sirenita”, la actriz aseguró que se siente orgullosa de su papel y en representar a su comunidad.

“Yo me siento muy orgullosa, como tú dices y muy honrada de estar en esta posición y muy feliz de estar representando a mi comunidad y yo sé que esto es más grande que yo, lo que está pasando, este mensaje, esta película, es mucho más grande de todo lo que yo soy, así es que yo solo lo pienso desde ese punto de vista y siempre recordando lo bendecida que soy con esto”, declaró la actriz.

Carrie Fisher solía decir que no te das cuenta lo famosa que eres hasta el momento en el que te ves convertida en una figura de acción. ¿Qué sentiste cuando viste tu muñeca de Ariel?

“Cuando me vi como una muñeca yo lloré fue como: "¿Es en serio que tengo mi propia muñeca?” Porque eso era lo que mis hermanas y yo amábamos cuando éramos niñas, jugar con las muñecas y recuerdo lo impactante que fue tener una muñeca de color café. Me acuerdo que tenía una muñeca de la cantante Brandy y tenía muñecas del grupo Destiny’s Child y las amábamos, así es que cuando me vi convertida en una muñeca, no podía superar mi emoción.

Beyoncé es mentora de Halle Bailey

La intérprete de La Sirenita contó sobre lo que la cantante Beyoncé le ha comentado sobre su actuación

“Sí, es muy loco. Beyoncé ha sido tan linda conmigo, muy positiva y me ha dicho que se siente muy orgullosa sobre el trabajo que he hecho y no puedo esperar más a que ella vea la película con su familia y todos y me siento muy agradecida de tener su apoyo”, comentó.

A pesar de su trayectoria, Halle Bailey busca que la gente la reconozca por ser cantante, compositora y ahora actriz.

“Soy cantante, compositora y es mi pasión poder hacer esto e incorporar la música a la actuación, algo que nunca había hecho y ahora lo hago por primera vez y quiero que la gente lo vea, que lo disfrute y que le guste nuestra versión”, concluyó.

Sin duda “La Sirenita” marcará un antes y un después en la carrera actoral de Halle Bailey quien ya tiene un nuevo proyecto en puerta, una nueva adaptación musical de la cinta “El color púrpura”, producida por Quincy Jones, Steven Spielberg y la propia Oprah Winfrey, quien en 1985 obtuvo una nominación al oscar por el mismo filme.