Elecciones 2023: ¿Qué pasa si aún sigo en la fila de la casilla para votar y dan las 6 p.m.?

En el marco de las elecciones 2023 próximas a ocurrir este 4 de junio en el Estado de México y Coahuila es importante mencionar el horario de las casillas, es decir, a qué hora abrirán y a qué hora cerrarán en ambos estados para que no te quedes sin votar.

Hay que recordar que este 4 de junio se escogerá nuevo gobernador así como 25 diputaciones locales en Coahuila, mientras que en el Edomex se elegirá la próxima gobernadora.

¿Cuál será el horario de las casillas electorales en Coahuila y Edomex este 4 de junio?

Las casillas electorales para las elecciones 2023 abrirán en punto de las 8:00 horas para dar pie a la jornada electoral. Para este 4 de junio habrá más de 20 mil casillas instaladas en Edomex distribuidas en más de 6 mil 500 secciones de todo el territorio mexiquense mientras que en Coahuila, mil 765 casillas en los principales municipios.

Por otro lado, las casillas cerrarán en punto de las 18:00 horas, misma hora en que terminará la veda electoral, la cual fue impuesta desde este jueves 1 de junio por las autoridades electorales.

¿Qué pasa si aún sigo en la fila de la casilla para votar y dan las 6 p.m.?

El INE ha establecido el horario de las casillas electorales para este 4 de junio, por lo que se debe tomar en consideración el horario de traslado hacía tu casilla pues si llegas a formarte después de las 18:00 horas, se te avisará que ya no puedes votar.

Por otro lado, si dan las 18:00 horas y aún te encuentras en la fila de la casilla de elector, podrás votar. La casilla permanecerá abierta después de las 18:00 horas si todavía hay electores formados para votar y se cerrará una vez que voten quienes estaban formadas/os a esa hora.

¿Cómo ubicar mi casilla para votar en las elecciones 2023 en Coahuila y Edomex?

Con el fin de que la ciudadanía conozca dónde estará ubicada su casilla correspondiente para ir a votar este 4 de junio, el INE ha implementado en su página web oficial “Ubica tu casilla Elecciones 2023” en Coahuila y Edomex.

Este sistema brindará a la ciudadanía la ubicación exacta de la casilla donde podrá emitir su voto el próximo 4 de junio. Lo único que debes hacer es ingresar a la plataforma del INE e ingresar los datos correspondientes conforme a tu localidad.

Es importante recordar que podrás ubicar tu casilla ordinaria de acuerdo a tu número de sección, o por el contrario, escoger la modalidad de casilla especial si te encuentras lejos de tu domicilio.