¿A qué hora cierran las casillas hoy en las elecciones Edomex y Coahuila 2023?

Las casillas para votar ya abrieron este domingo 4 de junio para que los ciudadanos participen en las elecciones en el Estado de México (Edomex) y Coahuila para elegir a sus nuevos gobernadores y te decimos hasta qué hora tienes para acudir a las urnas.

Más de 17 millones de personas participarán en los comicios de este próximo domingo, al menos 15 en Edomex y otros 2 en Coahuila. Esta jornada electoral es considerada como históricas, pues se trata de la más grande del Estado de México.

Si todavía no sabes en qué lugar te corresponde acudir este 4 de junio, revisa el paso a paso para ubicar tu casilla para votar en las elecciones 2023.

Las casillas abrirán en punto de las 8:00 horas

¿Cuándo son las elecciones en el Edomex y Coahuila en 2023?

Las elecciones en Edomex y Coahuila 2023 se llevan a cabo hoy domingo 4 de junio, en donde se elegirá a la próxima gobernadora mexiquense, mientras que en Coahuila se renovará la gubernatura y diputaciones locales.

¿A qué hora abren las casillas electorales?

Las casillas electorales para las elecciones 2023 abrieron en punto de las 8:00 horas, para dar pie a la jornada electoral. Hay más de 20 mil casillas instaladas en Edomex distribuidas en más de 6 mil 500 secciones de todo el territorio estatal. En Coahuila son mil 765 casillas en los principales municipios.



¿A qué hora cierran las casillas para elecciones Edomex y Coahuila 2023?

Este domingo 4 de junio las casillas cerrarán en punto de las 18:00 horas, misma hora en que terminará la veda electoral impuesta por las autoridades electorales, la cual comenzó desde este jueves 1 de junio.

Si el reloj marca las 18:00 horas y aún te encuentras en la fila de la casilla, sí podrás ejercer tu voto. La casilla permanecerá abierta después de las 18:00 horas si todavía hay electores formados para votar y se cerrará una vez que quienes estaban formados metan su papeleta en la urna.

¿Puedo llevar mi propio marcador a elecciones 2023?

Como todas las jornadas electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que hay un crayón en cada casilla de las elecciones 2023. Sin embargo, muchas veces las personas prefieren llevar su propio lápiz o marcador, pues se sienten más seguros. Ante esto, el INE mencionó que no había ningún problema para que las personas llevaran su marcador.

¿Cómo saber qué casilla me corresponde para ir a votar?

Para ubicar la casilla donde te corresponde votar, se pueden seguir tres sencillos pasos:

