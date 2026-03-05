¿Hay apagón mañana 5 de marzo en municipios de Jalisco? Esto se sabe del corte de luz

En redes sociales comenzó a circular información sobre un posible apagón programado para este jueves 5 de marzo en algunos municipios de Jalisco, lo que ha generado dudas entre los habitantes de la región Valles.

¿Habrá apagón mañana en Jalisco?

Aunque inicialmente hubo versiones de que era falso el comunicado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), autoridades del municipio de San Marcos confirmaron que sí habrá una suspensión temporal del servicio eléctrico en ciertas zonas debido a trabajos de mantenimiento de la red.

De acuerdo con información difundida, el corte de luz se realizará para mejorar la infraestructura eléctrica y garantizar la continuidad del servicio en la región.

Los municipios que podrían verse afectados por la interrupción son



Etzatlán

San Juanito de Escobedo

San Marcos

El apagón tendrá una duración aproximada de siete horas, por lo que se recomienda tomar precauciones

¿A qué hora y cuándo será el corte de luz en Jalisco?

De acuerdo con el oficio emitido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el apagón está programado para este jueves 5 de marzo, en un horario estimado de 09:00 a 16:00 horas.

Las autoridades también indicaron que, si los trabajos terminan antes del horario previsto, el servicio podría restablecerse sin previo aviso.

Por otra parte, el 24 de febrero, el gobierno municipal de Etzatlán desmintió en redes sociales un mensaje que alertaba sobre un apagón general, señalando que se trataba de información falsa.

No obstante, el ayuntamiento de San Marcos confirmó que los trabajos se realizarán en la zona, aunque reportes locales indican que otras localidades de la región Valles también podrían presentar afectaciones temporales.

¿Cómo reportar que no hay luz en Jalisco?

Si durante el apagón o en otro momento detectas que no hay luz en tu domicilio, puedes reportarlo directamente a la Comisión Federal de Electricidad mediante distintos canales.

Estas son las principales opciones:



Teléfono: marca al 071, disponible las 24 horas.

WhatsApp: envía mensaje al +52 55 4195 7878.

Aplicación móvil: descarga la app CFE Contigo.

Redes sociales: a través de la cuenta @CFE_Contigo.

Para agilizar el reporte, la CFE recomienda tener a la mano el número de servicio, dirección exacta y referencias del domicilio.