¿Hay clases mañana lunes 23 de febrero? Lista completa de estados que suspenden actividades por violencia tras muerte de “El Mencho”

La crisis de violencia registrada en el país tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, provocó la suspensión de clases y varias actividades en Jalisco y otras entidades en las que se reportan bloqueos carreteros y quema de vehículos.

En Azteca Noticias te informamos si hay clases mañana lunes 23 de febrero en México y la lista completa de estados en los que cerrarán las escuelas, como medida preventiva.

¿Habrá clases en Jalisco ante la violencia por abatimiento de "El Mencho"?

En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus Navarro anunció la cancelación de todas las clases presenciales para el lunes 23 de febrero, con el objetivo de proteger a los menores y al personal docente.

La Secretaría de Educación del estado informó que la medida aplica para todos los planteles de educación básica, media superior y superior docente, tanto públicos como privados.

Además, el gobierno estatal ordenó la suspensión de todos los eventos masivos programados para el domingo en la entidad, como parte de las acciones para reducir riesgos ante posibles hechos de violencia.

Nayarit cancela clases en todos los niveles educativos

La medida se extendió a Nayarit, donde autoridades estatales confirmaron la suspensión de clases el lunes en todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas.

La decisión se tomó luego de evaluar el contexto regional de inseguridad y con el objetivo de salvaguardar a estudiantes, docentes y familias, ante la posibilidad de afectaciones derivadas de la violencia registrada en estados vecinos.

Guanajuato clases a distancia por hechos violentos

En Guanajuato, la Universidad de Guanajuato informó que, debido a los acontecimientos violentos registrados en la entidad, las actividades académicas de este lunes se realizarán en modalidad a distancia.

La institución señaló que esta decisión busca garantizar la seguridad de su comunidad universitaria y evitar traslados innecesarios mientras se mantiene un monitoreo permanente de la situación.

¿Se suspendieron clases en Oaxaca para el lunes 23 de febrero?

Ante los narcobloqueos registrados a nivel nacional, incluyendo Oaxaca, autoridades educativas determinaron la suspensión de clases en la región del Istmo de Tehuantepec.

La suspensión aplica para:



Preescolar, primaria y secundaria

Nivel medio superior

Planteles CECyTEO

Michoacán y Colima se suman: suspenden clases para este lunes 23 de febrero

¡Atención! La Secretaría de Educación de Michoacán suspendió clases este lunes debido a la ola de violencia registrada en diversas carreteras del estado. Esto aplica para ambos turnos y para escuelas públicas y privadas.

En Colima se aplica la misma medida en todos los niveles educativos, y se recomienda a la población no salir de sus hogares hasta nuevo aviso.

Por otra parte, la Universidad Veracruzana suspendió clases presenciales en sus cinco regiones para este lunes, por lo que las actividades continuarán de manera presencial. En espera de un nuevo anuncio, continuarán las clases normales en todos los niveles educativos del estado.

Puebla suspende clases por el frente frío 36 mañana lunes

La Secretaría de Educación del Estado de Puebla informó que, debido al ingreso del frente frío número 36 y una masa de aire ártico, este lunes 23 de febrero se suspenden las clases en todos los niveles del estado.

Las actividades se realizarán a distancia, por lo que se pide a los padres de familia mantener contacto con las respectivas escuelas, con el fin de que se informen de tareas y ejercicios.

¿En dónde sí hay clases mañana 23 de febrero?

En caso de que la violencia en México se agudice, más estados podrían sumarse a las medidas preventivas. Hasta el momento, sí habrá clases mañana en:

