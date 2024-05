¿Hay días festivos oficiales o puentes durante junio 2024 en México?

¡Planifica la escapada del verano! En junio 2024 habrá un par de oportunidades para salir de la rutina y tomar un descanso, ¿cuándo? A continuación te decimos la fecha exacta de los días festivos oficiales para trabajadores o puentes para los estudiantes durante el mes.

¿Hay días festivos oficiales en junio 2024 en México?

¡La respuesta es SÍ! En junio sí hay un día festivo oficial en México. Se trata del domingo 2 de junio, fecha en la que se llevarán a cabo las elecciones 2024, donde se elegirán 8 gubernaturas y una jefatura de gobierno, así como más de mil puestos alrededor de la República. Entre los que destacan:



Diputaciones

Senadurías

Municipios

Regidurías

El día de descanso obligatorio se encuentra estipulado en el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y establece que si un trabajador labora el 2 de junio, tendrá derecho a recibir un pago doble por el servicio prestado.

¡Tómalo en cuenta! Al contrario de lo que se piensa, el Día del Padre no es un feriado oficial, es decir, que NO se considera un descanso obligatorio. Si bien algunos empleadores, bajo su criterio, considerar otorgar esta fecha a quienes quieran pasarlo con sus familias, no se encuentra estipulado por la ley.

¿Cuántos días sin clases quedan en el calendario de la SEP?

A partir de este 21 de mayo, NO queda ningún día festivo en el ciclo escolar 2023-2024 para las escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP); sin embargo, el próximo 31 de mayo, habrá suspensión de clases con motivo del Consejo Técnico Escolar. Además, el 28 de junio se presenta como otro día sin clases por motivos similares.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de verano 2024 en México?

¡Ya casi! El próximo viernes 19 de julio comenzarán las vacaciones de verano 2024, que darán fin al ciclo escolar 2023 - 2024. Pero mucho ojo, porque habrá algunos estados como San Luis Potosí que adelantaran los días de descanso por motivos de fuerza mayor, por lo que será importante consultar la información con tu plantel educativo.