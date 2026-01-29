¿Descartan alerta por sarampión en la UNAM? Estudiante sigue aislada y el caso podría no ser el virus

El caso de una estudiante de segundo año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Ciudad de México, se encuentra aislada de manera preventiva tras presentar un cuadro que podría corresponder a sarampión .

¿Qué va a pasar con el estudiante que presuntamente tiene sarampión?

La joven permanece en observación mientras se esperan los resultados del estudio médico que permitirá confirmar o descartar la presencia del virus.

Hasta el momento, las autoridades universitarias no han informado la fecha en la que se darán a conocer los resultados.

La estudiante de segundo año de la Facultad de Medicina de la @UNAM_MX que posiblemente se contagió de #sarampión, está aislada y en espera de los resultados del estudio para confirmar o descartar si tiene el virus.



No se ha informado cuándo se tendrán los resultados, pero se…

No obstante, especialistas señalan que el caso podría no tratarse de sarampión. De acuerdo con Ricardo Escamilla, jefe del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, existe la posibilidad de que se trate de un episodio de hipersensibilidad en la piel.

El funcionario precisó que se mantiene el protocolo de aislamiento como medida preventiva , mientras se realiza el análisis correspondiente, con el objetivo de descartar cualquier riesgo para la comunidad universitaria.

Sarampión en México por falta de vacunas

Los recursos públicos destinados a la prevención del sarampión en México no se ejercieron. Así lo reconocen documentos oficiales entregados al Congreso de la Unión, que revelan un subejercicio de más de 300 millones de pesos en áreas clave para el control de enfermedades durante 2025.

El sarampión sigue encendiendo alertas en México . El brote permanece activo en buena parte del país y ya suma 26 muertes confirmadas, según cifras oficiales del sector salud.

El deceso más reciente se registró en Michoacán, en medio de un escenario preocupante marcado por la baja cobertura de vacunación y el desabasto de biológicos.

Datos de la Secretaría de Salud revelan que, desde febrero de 2025, se han contabilizado 7 mil 624 casos de sarampión a nivel nacional, con una fuerte concentración en entidades como Chihuahua, Jalisco y Chiapas.