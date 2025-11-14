¿Hay o no clases el lunes 17 de noviembre?

El calendario oficial contempla una jornada de asueto obligatorio que marca el último periodo prolongado de descanso antes de la conclusión del ciclo anual. La Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet) establece que este día conmemora el Aniversario de la Revolución Mexicana, razón por la cual se encuentra oficialmente designado como un día de descanso mandatorio.

¿Cuándo se suspenden las clases por el 20 de Noviembre, Aniversario de la Revolución Mexicana?

Se acerca el último periodo de asueto prolongado del año 2025, brindando una oportunidad de descanso previo al cierre del ciclo. Este feriado se llevará a cabo el lunes 17 de noviembre.

De acuerdo con lo establecido por la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet), el tercer lunes del mes de noviembre conmemora el Aniversario de la Revolución Mexicana. Por esta razón específica, la jornada se encuentra oficialmente designada como un día de descanso mandatorio. Esta disposición legal es de aplicación universal para toda la población laboralmente activa en el país.

La medida no solo beneficia a los trabajadores; también está reflejada en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que garantiza la suspensión de las actividades escolares en dicha fecha.

Otros días festivos donde habrá suspensión de clases

Al revisar el calendario anual, el puente del 17 de noviembre es considerado el penúltimo día festivo de 2025. Solo una fecha más se mantiene marcada como descanso oficial antes de que termine el año: el 25 de diciembre.

El 25 de diciembre, día en que se celebra la Navidad, constituye la última jornada de asueto obligatorio del ejercicio. Esta celebración también suele coincidir con el período vacacional que algunas compañías otorgan a sus colaboradores. Adicionalmente, esta fecha está señalada en el calendario de la SEP, implicando que tampoco habrá clases.

En el presente año, la celebración de Navidad caerá en día jueves. Es importante recordar que, para aquellos empleados que por necesidad laboral deban presentarse a trabajar el 25 de diciembre, se aplicarán las regulaciones vigentes que estipulan que la remuneración deberá ser doble, en cumplimiento con la normativa para los días feriados obligatorios.

Por último, el siguiente día de asueto oficial tras la Navidad es el 1 de enero, correspondiente al Año Nuevo, aunque esta fecha ya se contabilizará dentro del calendario de 2026.

