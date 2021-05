HBO Max llegará a México el 29 de junio

Luego de meses de espera, finalmente se reveló la fecha para la llegada de HBO Max a México y el resto de Latinoamérica: será a partir del 29 de junio cuando esta nueva plataforma de streaming arranque operaciones en nuestro país.

HBO Max es la plataforma de streaming conjunta de HBO y su empresa matriz, Warner Media, por lo que el catálogo de contenidos será sumamente amplio, con series como “Game of Thrones” y sagas cinematográficas como “Harry Potter”.

Vive el entretenimiento #AlMáximo a partir del 29 de junio. #HBOMax pic.twitter.com/BcWCIgvuh3 — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) May 26, 2021

¿Cuánto costará la suscripción a HBO Max?

Este miércoles se realizó el evento de presentación de HBO Max para Latinoamérica, donde se informó que habrán dos planes disponibles: estándar y móvil.

El plan estándar tendrá un costo de 149 pesos al mes, ofrecerá acceso simultáneo a tres personas y permitirá la creación de cinco perfiles, la descarga de contenidos, video en alta definición y algunos títulos en 4K.

El plan móvil tendrá un costo de 99 pesos al mes, y ofrecerá acceso al mismo catálogo que el plan estándar pero diseñado para ofrecer una mejor experiencia individual. Como su nombre lo indica, sólo estará disponible para smartphones y tablets. En este caso, sólo un usuario podrá acceder a la cuenta.

Ya los vi preguntando por los precios para #HBOMax, aquí van los precios mensuales:



🇲🇽 $99/mes Móvil | $149/mes Estándar

🇦🇷 $359/mes Móvil | $529/mes Estándar

🇨🇴 $13900/mes Móvil | $19900/mes Estándar — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) May 26, 2021

Te puede interesar: Champions League 2021: todo lo que debes saber de la final

¿Qué podré encontrar en HBO Max?

Esta nueva plataforma de streaming tendrá sus bases en las películas de Warner y las series de HBO, por lo que la oferta será amplia para todas las edades.

En el caso de películas, se podrán encontrar grandes clásicos del cine como “Casablanca”, “El mago de Oz” y “Cantando bajo la Lluvia”.

También estarán disponibles épicas sagas como “Matrix” y “Harry Potter”, mientras que en cuanto a cintas de superhéroes, se encontrará la trilogía de “Batman” dirigida por Christopher Nolan, “Joker”, “La Liga de la Justicia de Zack Snyder”, entre otras más.

En cuanto a series, estarán disponibles producciones como “Friends”, “Game of Thrones”, “Gossip Girl”, “Los Soprano”, “Rick & Morty”, “Capadocia”, “Chernobyl” y “Sex and the City”.

HBO Max tendrá la Champions League

Otra de las cartas fuertes de esta nueva plataforma de streaming es que transmitirá de forma exclusiva los partidos de la UEFA Champions League a partir de la próxima temporada.

La plataforma señaló que esta medida sólo aplicará para México y Brasil, por lo que aún se desconoce cómo se transmitirá el torneo para el resto de Latinoamérica





Previamente, la Champions era transmitida por ESPN y Fox Sports, además de que algunos partidos eran transmitidos por la página de Facebook de la UEFA

Tengo dos palabras para ti: CHAMPIONS LEAGUE 🏆

Exclusivo para #HBOMax solo en México. — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) May 26, 2021

Te puede interesar: Amazon compra GMC estudios y a James Bond