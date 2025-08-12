En México los niños con cáncer son abandonados y un aeropuerto colapsa al estilo 4T, esto y más en Hechos con Javier Alatorre

La capital del país enfrenta graves inundaciones tras una lluvia histórica, mientras el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX) vive nuevamente momentos de caos y molestia para miles de pasajeros, conoce más de estos temas en Hechos con Javier Alatorre.

Inundaciones históricas dejan a la CDMX con el agua hasta el cuello

La capital del país enfrenta una crisis sin precedentes tras una lluvia histórica que ha dejado a la ciudad literalmente con el agua hasta el cuello.

Las inundaciones han expuesto la urgente necesidad de reforzar y modernizar la infraestructura urbana para hacer frente a fenómenos climáticos cada vez más atípicos, aunque las autoridades parecen más preocupadas por las inversiones que generan votos que por resolver estos problemas estructurales.

Caos y molestia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por inundaciones

El caos se apoderó nuevamente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde miles de pasajeros vivieron momentos de incertidumbre y molestia debido a fallas y desorganización que afectaron vuelos y conexiones, evidenciando una vez más la fragilidad de uno de los puntos neurálgicos para la movilidad del país.

Maestra jubilada muere bajo tortura tras secuestro en Veracruz

De infarto describió la gobernadora de Veracruz la causa de muerte de una maestra jubilada que fue secuestrada por extorsionadores.

La maestra jubilada, secuestrada por extorsionadores, torturada y asesinada, murió de un infarto. Eso es lo que dijo la gobernadora de #Veracruz, Rocío Nahle, tratando con ligereza el #crimen y negando la realidad que vive México.



Hoy, a dos semanas de estas afirmaciones, la… pic.twitter.com/MO7NOilKZN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 12, 2025

La Fiscalía Estatal no ha dudado en confirmar que Irma murió bajo tortura, lo que ha generado indignación por la ligereza con la que se trató inicialmente este crimen, que choca frontalmente con la cruda realidad que viven muchas familias en la entidad.

Niños con cáncer exigen atención y medicamentos

Familiares que luchan contra el cáncer volvieron a tomar las calles para exigir atención médica, acceso a medicamentos y el cumplimiento de los derechos fundamentales que les permitan continuar su tratamiento con dignidad en medio de un sistema de salud que sigue enfrentando retos enormes.

Senadora protagoniza imagen viral tras caer en alcoholímetro

Una senadora protagonizó una imagen viral luego de caer en un alcoholímetro, situación que ha generado un intenso debate sobre el comportamiento de los funcionarios públicos y el mensaje que se envía a la ciudadanía en momentos en que se exige mayor responsabilidad y transparencia.

"Vengamos pedos o no, tenemos fuero”, fue la frase con la que Nathaly Viridiana Chávez, senadora suplente de #Morena, intentó evadir un alcoholímetro en #Oaxaca



Alegó que su cargo la protegía, aunque el fuero no aplica en casos de flagrancia. Senadores de oposición le… pic.twitter.com/oi9L1JqRW9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 12, 2025

Grupos criminales amplían su control de norte a sur en México

De norte a sur, los grupos criminales no solo ganan poder, sino que también amplían su dominio, dejando atrás la lucha por un estado para querer controlar regiones enteras, advierten especialistas que alertan sobre la creciente amenaza para la seguridad nacional y la paz social.

La #violencia mantiene a México en alerta máxima...



12 estados, como Sinaloa, Tabasco, Michoacán, Guanajuato y Baja California, presentan cifras alarmantes de #homicidios, desapariciones, robos con violencia, extorsiones y feminicidios.



El régimen #criminal impone reglas… pic.twitter.com/yptTJkKjbL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 12, 2025

La indiferencia oficial ante el dolor que vive la ciudadanía

Ven pasar de largo los discursos oficiales, las conmemoraciones y hasta las dedicatorias, que en apariencia no alcanzan a cubrir el vacío de quienes realmente viven el dolor y la ausencia en un país donde las palabras parecen quedarse cortas frente a la realidad.

Yarelina, originaria de la comunidad Sabana en la Sierra de #Oaxaca, cuida a sus hermanos en un cuarto donde viven 12 personas.



Su papá se fue y ahora viven con sus tíos, indígenas #trikis, que también tienen hijos y sobrinas que cuidar.



Con solo "agua de canela", cebolla y… pic.twitter.com/oLQlRqAQTI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 12, 2025

Chiapas enfrenta posible crisis de combustible por bloqueos

Chiapas podría enfrentar una crisis de combustible ante bloqueos y protestas que están afectando gravemente la distribución de gasolina en la región, lo que pone en alerta a la población y a las autoridades ante posibles desabastos y un impacto económico que se agrava día con día.

Comunidad internacional condena asesinato de periodistas en Gaza

La comunidad internacional condena con fuerza el asesinato de un grupo de periodistas en Gaza, atribuido a fuerzas israelíes y calificado como un crimen de guerra. El hecho ha desatado críticas globales y pone en evidencia la peligrosidad y la censura que enfrentan quienes buscan informar en zonas de conflicto.

"Si leen estas palabras, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz."



Esas fueron las últimas palabras de Anas Al Sharif, periodista de Al Jazeera, asesinado junto a cinco colegas en un ataque deliberado del ejército israelí en #Gaza



Ningún conflicto moderno ha… pic.twitter.com/69sBeNnceZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 12, 2025