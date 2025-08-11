¡Crisis de combustible en Chiapas! Gasolineras de Tapachula limitan la venta de gasolina

Decenas de gasolineras en Tapachula y Huixtla, municipios de Chiapas, han limitado la venta de combustible a 20 litros por cliente debido a la falta de distribución en las regiones de esta zona; algunos establecimientos han suspendido sus servicios.

Hasta el momento, no se reporta algún cambios en el precio de combustible en los establecimientos afectados por la falta de gasolina.

¿Qué está pasando con la distribución de gasolina en Chiapas?

Actualmente, la distribución de combustible en distintas gasolineras de Tapachula, Chiapas, se encuentra detenida debido al paro de distribuidores, quienes protestan por la falta de pago de Petróleos Mexicanos (PEMEX),

Otro de los factores es el paro de trabajadores de la terminal de almacenamiento del Puerto de Chiapas, quienes exigen el pago de servicios médicos.

Las autoridades estatales no ha dado información al respecto, por lo que se desconoce cuál es su postura o si tomarán acciones respecto a la problemática que presentan los distribuidores y trabajadores.

Debido a la falta de distribución de combustible, gasolineras en #Tapachula y su región solo están vendiendo 20 litros por cliente.



Gasolineras en Tapachula lucen completamente vacías

¿Y la gente? A través de un video, se puede ver como una gasolinera luce vacía, además, en las imágenes se pueden observar una serie de conos naranjas con la típica cinta amarilla que impide el paso a las y los automovilistas que deseen cargar gasolina.

A través de redes sociales, se compartieron imágenes en las que se pueden observar largas filas en algunas de las gasolineras de Tapachula y Huixtla, esto ocurrió el pasado domingo 10 de agosto 2025.

¿A cuánto está la gasolina en Chiapas por la crisis de combustible?

¡A preparar la cartera! Por el momento, la crisis de combustible en distintas regiones de Chiapas no ha provocado un aumento de precio en el litro de gasolina, por lo que los costos operan de manera normal, pero ¿a cuánto está el litro?



Gasolina Magna - 23.67 pesos por litro

Gasolina Premium - 25.06 pesos el litro

Diésel - 26.09 pesos el litro

Recordemos que el costo de combustible en Chiapas, y en otras partes de la República Mexicana, puede varias dependiendo de la zona o el establecimiento en el que cargues gasolina.