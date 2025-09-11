Hechos Noche con Javier Alatorre este miércoles 10 de septiembre de 2025 te mantiene bien informado con los acontecimientos más importantes este día, entre ellos, la tragedia que se vivió al oriente de la Ciudad de México (CDMX) en la alcaldía Iztapalapa, donde una explosión de una pipa de gas dejó tres muertos y 70 heridos.

Claudia Sheinbaum y los temas incómodos en Palacio Nacional

Algo pasa en Palacio Nacional que está incomodando a la presidenta. En la mañanera de este miércoles quedó claro que hay temas que simplemente no le gusta abordar. El primero fueron las muertes de integrantes de la Marina, presuntamente vinculados con el tráfico de combustible ilegal.

Otro momento que casi terminó con la paciencia de la mandataria fue cuando se le cuestionó si su gobierno se está quedando sin recursos. También dejó claro que hay temas que, de plano, prefiere evadir.

Contrabando de combustible en México

El escándalo por el contrabando de combustible que hoy mancha a la 4T tiene, además, un rastro de sangre. Y es que al menos seis servidores públicos han muerto en circunstancias extrañas o con el sello del crimen organizado.

El caso que hoy provocó el enojo de la presidenta es el del capitán Abraham Jeremías Pérez Martínez, quien fue encontrado sin vida el lunes en oficinas de la Marina en Tamaulipas. Al fiscal Alejandro Gertz Manero le tocó tratar de deslindarlo del caso.

Empresas, en la mira de la FGR por compra y venta de combustibles

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene en la mira a cinco empresas dedicadas a la importación, exportación, compra y venta de combustibles. Presuntamente, están relacionadas con la red de contrabando operada por marinos y funcionarios aduanales en Tamaulipas.

De acuerdo con el expediente del caso, todas han sido investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.