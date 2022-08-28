¡Sin helado! Los cortes de energía derriten el helado en Gaza

Los prolongados cortes de energía en la Franja de Gaza han derretido las reservas de helado. Esto ha provocado a que las tiendas dejen de venderlo justo cuando una ola de calor ha aumentado la demanda.

Con temperaturas de verano que alcanzan los 34 grados centígrados (93 Fahrenheit), el helado es un placer popular y relativamente económico en Gaza, hogar de 2,3 millones de personas hacinadas en una estrecha franja costera entre Israel y Egipto.

Pero los propietarios de varias tiendas de comestibles dijeron que tenían que dejar de vender helado incluso cuando una ola de calor en un verano particularmente caluroso aumentó la demanda.

"La mitad del helado se derritió. ¿Qué debemos hacer con él? Pérdidas, pérdidas", dijo a Reuters el dueño del supermercado, Fouad Awadallah.

Power cuts melt Gaza's ice cream stocks as heatwave boosts demandhttps://t.co/nqBfcfWhuZ



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Escasez de helado... y energía

Gaza normalmente requeriría alrededor de 500 megavatios de energía por día durante los meses de verano de junio, julio y agosto, dijeron funcionarios locales.

Hoy, solo recibe 120 megavatios de Israel, mientras que la única central eléctrica de Gaza suministra otros 60 megavatios.

El déficit significa que los residentes solo tienen alrededor de 11 horas de electricidad por día que, además, es intermitente.

En la heladería Kazem, uno de los propietarios más conocidos del territorio, Mohammad Abu Shaban, dijo que tuvo que usar generadores costosos para mantener el negocio del helado en marcha con los cortes de energía intermitentes.

"No puedo apagar los generadores ni por un minuto una vez que se va la energía eléctrica", dijo.

Saly Abu El-Haj, de 25 años, viajó 13 kilómetros desde su campo de refugiados de Nusseirat para probar el helado de Kazem en el centro de la ciudad de Gaza porque otras tiendas habían dejado de venderlo.

"Si quieres comprar algo más barato en un supermercado, no lo encontrarás porque los propietarios temen que el helado se desperdicie una vez que se corte la energía", dijo.