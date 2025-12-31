Honduras ratifica resultados de elecciones presidenciales; revelan cuándo será toma de posesión

Aunque ya hay resultados oficiales, Salvador Nasralla, quien obtuvo el segundo lugar en las elecciones presidenciales de Honduras del 30 de noviembre de 2025, presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Exigió revisar y recontar actas no revisadas en al menos 12 departamentos. Nasralla alega que existen inconsistencias graves en varios departamentos y solicita analizar los votos con detalle.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya declaró ganador a Nasry Asfura el 24 de diciembre de 2025 , con menos del 1% de diferencia, según el cómputo oficial. Asfura tendrá su toma de posesión del cargo el 27 de enero de 2026. Nasralla impulsa esta acción horas antes del vencimiento del plazo legal del CNE para la declaratoria oficial de resultados.

Inconsistencias y "votos inflados": esto alegan los candidatos perdedores en Honduras

Marco Tulio Medina, candidato a designado presidencial junto a Nasralla del Partido Liberal, divulgó un documento que confirma la recepción de la solicitud por el TJE. El recurso pide al CNE entregar documentación relacionada con la revisión y recuento especial en la mayoría de los departamentos, en un plazo máximo de 48 horas.

Karla Romero, abogada de Nasralla y autora del recurso, declaró: “Ha habido demasiadas inconsistencias en este proceso electoral”. Romero asegura que en varias regiones se “inflaron” los votos a favor de Asfura, aunque no ofreció más detalles ni pruebas de sus acusaciones.

"Todo conforme a la ley": Nasry Asfura defiende su victoria y el apoyo de EU

Por su parte, Nasry Asfura, presidente electo de Honduras , aseveró que todo el proceso electoral está hecho conforme a la ley local. “todo lo que se hizo está conforme a ley, institucionalmente las cosas están claras”, declaró a la cadena CNN.

Tanto Nasralla como Rixi Moncada , candidata oficialista de la izquierda en un lejano tercer lugar de las preferencias electorales, acusaron un supuesto fraude. El líder del Partido Nacional, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, pide “respetar la institucionalidad” y “ver para adelante”.

CNE y TJE llaman a la paz: ¿podrá Honduras evitar una crisis constitucional?

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral, pidió “a todos los sectores políticos, los actores sociales y a la ciudadanía en general, a preservar la paz, a respetar la institucionalidad hondureña y a canalizar cualquier inconformidad por las vías legales que ya se prevén en la ley. La elección se realizó con pluralidad política, con paz y con alta participación ciudadana”.

El TJE emitió un comunicado este martes donde admitió solicitud que reúna requisitos y recuerda que el derecho de petición es una garantía constitucional. “Mientras los recursos no hayan sido conocidos y resueltos por el Pleno de Magistrados, no corresponde emitir criterios, valoraciones o interpretaciones públicas sobre el fondo de los asuntos”, añadió.

Las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, declararon el lunes 29 de diciembre de 2025 que no permitirán fracturar el orden constitucional ni desconocer la voluntad popular expresada en las urnas. Advierten que cualquier intento de la Comisión Permanente del Congreso de pronunciarse sería una “injerencia indebida”.

