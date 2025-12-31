Del regreso de Trump a la Casa Blanca al tambaleante cese al fuego en Gaza: Estos fueron los eventos internacionales que marcaron el 2025

2025 fue un año marcado por tensiones geopolíticas, cambios de liderazgo, crisis climática y hechos simbólicos que sacudieron al mundo. Los eventos internacionales de 2025 evidenciaron un escenario global cada vez más fragmentado, con conflictos abiertos, diplomacia debilitada y sociedades sometidas a una presión constante.

El regreso de liderazgos disruptivos, la muerte de una figura central de la Iglesia católica y el nombramiento de un nuevo Papa, así como guerras regionales, crisis humanitarias y golpes al patrimonio cultural, mostraron que el orden internacional atraviesa una etapa de reconfiguración profunda, sin consensos claros ni rutas definidas.

A lo largo del año, el planeta también se enfrentó a fenómenos climáticos extremos, tensiones económicas y una creciente desconfianza entre bloques de poder. Este recuento reúne los principales hechos que marcaron el 2025, un año que cierra con más preguntas que certezas sobre el rumbo del mundo.

Eventos internacionales Enero 2025

Trump regresa a la Casa Blanca : La investidura presidencial en Estados Unidos concentró la atención mundial por sus implicaciones económicas, migratorias y geopolíticas.

Nueva era en la política exterior de Estados Unidos: Desde la Casa Blanca se anunciaron revisiones a acuerdos comerciales, presión a aliados de la OTAN y un discurso más confrontativo hacia China, Rusia y Medio Oriente.

Eventos internacionales Febrero 2025

Estados Unidos impone aranceles a México Canadá y China : Washington impuso aranceles a productos clave de México , Canadá y China . La medida afectó exportaciones mexicanas, provocó tensión diplomática y encendió alertas en los mercados financieros.

Primeros contactos por Ucrania: Delegaciones de Estados Unidos y Rusia se reunieron para explorar una salida al conflicto, sin la presencia del gobierno ucraniano, lo que generó fuertes críticas internacionales.

Eventos internacionales Marzo 2025

El genocidio en Gaza entró en su fase más sangrienta: Bombardeos, crisis humanitaria y protestas internacionales dominaron la agenda informativa.

Protestas propalestina: Miles de personas salieron a las calles en ciudades como Londres, París y Nueva York para exigir un alto al fuego y el fin del genocidio en Gaza.

Miles de personas salieron a las calles en ciudades como , y para exigir un alto al fuego y el fin del genocidio en . Terremoto de magnitud 7.7 en Myanmar: Este fenómeno dejó más de 3 mil 700 muertos, destruyó ciudades enteras y provocó decenas de fallecidos adicionales en Tailandia.

Eventos internacionales Abril 2025

India celebró las elecciones más grandes del mundo: Más de 900 millones de personas participaron en el proceso electoral más grande del mundo, seguido de cerca por su impacto en Asia y la economía global.

celebró las elecciones más grandes del mundo: Más de 900 millones de personas participaron en el proceso electoral más grande del mundo, seguido de cerca por su impacto en y la economía global. El 21 de abril, el mundo entró en luto: Murió el Papa Francisco primer pontífice latinoamericano.

Eventos internacionales Mayo 2025

Ola de calor e inundaciones devastaron Asia: Miles de muertos y desplazados por fenómenos extremos vinculados al cambio climático

Científicos alertan por temperaturas históricas: El planeta registró cifras récord que reforzaron advertencias sobre el calentamiento global

En el Vaticano se eligió al nuevo pontífice: Papa León XIV

Mayo cerró con un incidente inusual:



El buque escuela "Cuauhtémoc" chocó contra el puente de Brooklyn, dejando dos muertos y 17 heridos.

Eventos internacionales Junio 2025

Israel lanzó la Operación Rising Lion Teherán. Tras 12 días de ataques, Trump anunció un alto al fuego total, aunque las primeras horas estuvieron marcadas por violaciones y un tenso cruce verbal del presidente estadounidense que desató reacciones incluso dentro de la OTAN.

En Estados Unidos, junio también estuvo marcado por conflictos internos:



Trump protagonizó una ruptura pública con Elon Musk, con acusaciones cruzadas en redes sociales.

Al mismo tiempo, protestas masivas contra redadas migratorias estallaron en Los Angeles, con enfrentamientos, uso de gas lacrimógeno, autos incendiados y banderas mexicanas en las manifestaciones.

Eventos internacionales Julio 2025

Rusia lanza nueva ofensiva en Ucrania : Rusia lanzó ataques masivos en el este de Ucrania, intensificando una guerra que ya entraba en su cuarto año.

lanza nueva ofensiva en : Rusia lanzó ataques masivos en el este de Ucrania, intensificando una guerra que ya entraba en su cuarto año. Envío de armas occidentales eleva tensiones: Países de la OTAN anunciaron nuevos envíos de armas y financiamiento para Kiev, aumentando la tensión con Moscú.

Eventos internacionales Agosto 2025

El mes más caluroso jamás registrado: Agosto rompió récords históricos de temperatura, afectando cultivos, salud pública y sistemas eléctricos en varios continentes.

Incendios forestales

En Colorado y el sur de California, varios incendios forestales fuera de control han arrasado decenas de miles de hectáreas y obligado a evacuaciones masivas. En Colorado, los incendios Lee y Elk han consumido más de 23 mil hectáreas, mientras que el incendio Gifford en California ya devastó 40 mil, alimentado por calor extremo, sequía y fuertes vientos. Más de mil bomberos, apoyados por helicópteros y aviones, combaten las llamas, pero la magnitud del fuego mantiene la situación crítica.

Eventos internacionales Septiembre 2025

Israel lanzó una nueva ofensiva contra Gaza: Bombardeos a edificios de gran altura y una nueva fase terrestre en el norte del enclave. Uno de los ataques más difundidos fue el impacto contra el edificio Mushtaha , Hamás .

lanzó una nueva ofensiva contra Bombardeos a edificios de gran altura y una nueva fase terrestre en el norte del enclave. Uno de los ataques más difundidos fue el impacto contra el edificio . Rusia lanza el mayor ataque contra Ucrania desde 2022: Rusia ejecutó el mayor ataque aéreo de toda la guerra, con más de 800 drones y misiles lanzados en una sola noche contra Ucrania. Parte del ataque alcanzó edificios del gobierno en Kiev, algo inédito desde el inicio de la invasión a gran escala.

Eventos internacionales Octubre 2025

Robo histórico al Museo del Louvre : Ladrones utilizaron una grúa para ingresar al museo del Louvre y robar piezas de la sección de las joyas de la Corona francesa.

Ladrones utilizaron una grúa para ingresar al museo del Louvre y robar piezas de la sección de las joyas de la Corona francesa. Dos años del genocidio en Gaza: El aniversario del ataque de Hamas reactivó protestas, negociaciones y un frágil alto al fuego.

Eventos internacionales Noviembre 2025

Plan de paz para Ucrania divide a Occidente : Estados Unidos presentó una propuesta que generó división entre aliados y presión sobre el gobierno ucraniano.

para divide a : presentó una propuesta que generó división entre aliados y presión sobre el gobierno ucraniano. Catástrofes naturales en Asia | Filipinas Tailandia, Indonesia: Tifones, inundaciones y deslaves dejaron cientos de muertos y millones de afectados.

Eventos internacionales Diciembre 2025