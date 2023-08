Slipknot, Guns N Roses y Muse en Hell and Heaven 2023: fechas, artistas y precios de boletos del festival

El afamado Hell and Heaven 2023 se perfila para hacer historia tanto en el mundo de la música como en el mundo del metal ya que presenta un impresionante cartel.

Durante tres días, los amantes de la música podrán disfrutar de artistas de renombre que cimbrarán los escenarios que pisarán más de 90 bandas. El Hell and Heaven 2023 se llevará a cabo durante los días 3, 4 y 5 de noviembre del presente en el Foro Pegaso.

¿Qué artistas se presentarán en el festival Hell and Heaven 2023?

Entre las bandas más destacadas que se presentarán en el festival Hell and Heaven 2023 se destacan Slipknot, Guns N Roses, Muse, Helloween y A Day To Remember.

Y por si esto no fuera suficiente, este festival de tres días que estarán cargados de energía y música estruendosa, también contará con la participación especial de bandas entre las que se destacan Alexandria, Amon Amarth, Asking y Mudvayne.

Bandas como A Day to Remember, Carcass, Code Orange, Lacrimosa y The 69 Eyes, se encuentran entre las bandas clásicas de este género que también se lucirán en este Hell and Heaven 2023.

💥¡La espera ha terminado! 🥁Les presentamos el cartel del #HellAndHeaven2023, una de las ediciones más brutales de nuestra historia con más de 90 bandas en escena y 5 escenarios que reunirán a Iconos y leyendas del rock y metal en un solo lugar, el #HH23. #GunsNRoses pic.twitter.com/JTKcUhecm6 — Hell And Heaven Open Air (@HHOpenAir) August 24, 2023

Cartel del Hell and Heaven 2023

Guns N Roses

Slipknot

Muse

Asking Alexandria

A Day To Remember

Helloween

Amon Amarth

Rata Blanca



Mudvayne

Sodom

Belphegor

Ministry

The Casualties

Gwar

Sick Of It All

Ill Niño

Metal Church

Gbh

Asphyx

Candlemass

The 69 Eyes

Incantation

Rise Of The Northstar

Hocico

Covenant

London After Midnight

Batushka

Manegarm

Front Line Assembly

Vreid

1914

Stabbing

Flesh Hoarder

In Flames

Exodus

Carcass

Lacrimosa

Havok.

¿Cuándo es la preventa del Hell and Heaven 2023?

La preventa de boletos para Hell and Heaven 2023 será durante los días 7, 8 y 9 de septiembre de este año, para clientes HSBC, quientes también podrán disfrutar de la venta por abonos además de las exclusivas zonas VIP, preferente y General.

Precios de los boletos para el Hell and Heaven 2023

Precios de los abonos de Hell and Heaven 2023:

General: 3,990 pesos

Preferente: 6,990 pesos

VIP: 9,190 pesos.