Niegan amparo a presunto líder de La Barredora y aseguran que no se vulneraron sus derechos

Una Jueza de Distrito negó un amparo a Hernán “N”, señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, organización ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ) de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El amparo fue presentado contra el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por los delitos de extorsión, secuestro y asociación delictuosa.

Jueza asegura que no se vulneraron derechos de Hernán “N”

La juzgadora determinó que no se vulneraron derechos del imputado, quien fue titular de Seguridad Pública de Tabasco, durante el gobierno estatal de Adán Augusto López, actual senador de Morena.

Hernán “N”, apodado “Comandante H” y “El Abuelo”, fue detenido el 12 de septiembre de 2025 en Paraguay y entregado a las autoridades mexicanas para luego ser ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México.

Las autoridades federales informaron que Hernán “N” contaba con una orden de aprehensión otorgada en febrero del presente año, por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco, así como una Notificación Roja emitida por Interpol México el 17 de julio de 2025.

“Se realizó la detención de Hernán “N”, alias “El Abuelo”, presunto líder de la organización criminal conocida como “La Barredora”, dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, quien se encontraba prófugo en Paraguay”, informaron las autoridades de seguridad de México en un comunicado conjunto .

Tras siete meses prófugo, cayó en #Paraguay Hernán "N", exsecretario de Seguridad Pública de #Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López.



Autoridades lo señalan como líder de “La Barredora”, brazo ligado al #CJNG.



La información de @Oterosreportera para #Hechos pic.twitter.com/q28RhXNJSB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 13, 2025

¿Qué es y cómo surgió La Barredora, el grupo ligado a Hernán “N”?

Reportes de seguridad indican que La Barredora opera al sur del país, en Tabasco. El 24 de junio de 2025, García Harfuch informó en conferencia de prensa de la presidente Claudia Sheinbaum, que en el municipio de Villahermosa, fueron detenidos 10 integrantes del grupo delictivo Pueblos Unidos, vinculados con La Barredora, a quienes se les aseguró un arma larga, dos armas cortas, un vehículo con reporte de robo y diversas dosis de droga.

Los integrantes de esta organización también son relacionados con otros hechos. El 6 de julio pasado, el funcionario dio a conocer que en Centla, Tabasco, fueron detenidos seis personas relacionadas con La Barredora, identificadas como responsables del cobro de extorsiones en la región.

Informes policiales colocan a La Barredora, como una organización criminal respaldada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presuntamente liderada por Hernán “N”, también apodado “El Abuelo”, exsecretario de Seguridad de Tabasco.

Un sujeto llamado Ulises “N”, alias “Pinto”, es exintegrante de fuerzas de seguridad, donde habría conocido a Hernán “N” de quien fue jefe de escoltas y con el cual formó La Hermandad o Cártel Policiaco, relacionados con el tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, control del abasto de antros y bares en Tabasco.

La disputa que esta célula mantenía con el Cártel del Golfo llevó a una alianza con el CJNG, pero en 2023 hubo una ruptura en el grupo, originándose después La Barredora, presuntamente liderada en ese entonces por Hernán “N”, y disputan el control del territorio para controlar extorsiones, robo de hidrocarburos , venta de droga, tráfico de migrantes y armas de fuego.

La sombra de Adán Augusto: Hernán Bermúdez y los lazos ocultos en Tabasco

Niegan amparo al hijo de “Comandante H” para liberar sus cuentas bancarias

A quien también le negaron un amparo fue a David Hernán Bermúdez Escalada , hijo del presunto líder de La Barredora.

Con el recurso legal buscaba obtener la protección de la justicia federal para desbloquear cuentas bancarias que fueron congeladas como parte de una investigación financiera.

Sin embargo, el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Tabasco, determinó no conceder el amparo, por lo que las cuentas permanecerán inmovilizadas conforme a las disposiciones vigentes.

De acuerdo con la información judicial, el congelamiento de las cuentas fue realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), medida que se aplicó en el marco de las indagatorias relacionadas con su papá, en tanto, la resolución fue impugnada y será recusada por un Tribunal Colegiado.

