Dan de alta a los 27 estudiantes intoxicados en Hidalgo

Total hermetismo prevalece en el caso de los 27 estudiantes intoxicados del Colegio de Bachilleres de Mecatlán en Yahualica, Hidalgo, quienes ya fueron dados de alta, luego de haber presentado síntomas como náuseas, vómito e incluso algunos desvanecimientos.

Las autoridades del Colegio de Bachilleres en Hidalgo confirmaron que en total fueron 27 los alumnos que presentaron cuadro de intoxicación el pasado viernes 25 de octubre y que fueron hospitalizados y ya fueron dados de alta todos.

Hasta el momento se desconoce la causa de la intoxicación masiva, por lo que la Procuraduría de Justicia inició una carpeta de investigación y estudios periciales.

Hoy no habrá clases en el plantel de Mecatlán, solo una reunión entre directivos y padres de familia en la que se tratará lo ocurrido en el plantel.

Los estudiantes intoxicados desfallecían

Y es que el fin de semana se supo que los estudiantes comenzaron a desfallecer, regresaban del receso.





Ante ello, se alertó a los servicios de emergencia, algunas en ambulancia, otros en autos particulares y patrullas a diferentes hospitales.

Algunas madres, llegaron hasta el Colegio de Bachilleres de Mecatlán en Yahualica, Hidalgo, pero no alcanzaron a ver a sus hijas.

“La verdad no sé porque yo vivo lejos vengo desde Tenamaxtepec y cuando me avisaron ya lo trajeron aquí al seguro y nada más me aviso mi hija que se sentía mal que no podía respirar y nada más eso me dijo”, reveló la madre de una de la jóvenes intoxicadas.

Fueron 27 alumnos del Cobaeh los que se intoxicaron de acuerdo con el reporte de las autoridades educativas y todo ocurrió después de que presuntamente bebieron agua en el descanso.





Primero, de los intoxicados, solo dos eran mayores de edad.

“Se estaba suscitando un tema de desmayo de cinco señoritas posteriormente se fue prolongando el número de señoritas desmayadas se les tuvo dando atención en primera instancia con la clínica de ahí de del pueblo algunos que se estabilizaron luego luego otros que se estaban complicando se decide trasladarlos al hospital IMSS de aquí de Huejutla y algunos al hospital regional…", relató el alcalde de Yahualica, Elías Sanjuan Sánchez.

El fin de semana, la Secretaría de Educación del Estado de Hidalgo confirmó que sólo 8 de los intoxicados habían sido dados de alta en el hospital regional de Atlapexco, los restantes de mantenían estables, esta mañana se confirmó que han sido dados de alta 27.

La Procuraduría de Justicia del Estado ya inició la carpeta de investigación y realiza las pruebas periciales para determinar el origen de la intoxicación masiva.