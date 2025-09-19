Diputado de MC solicita juicio político contra Hilda Brown señalada de vínculos con “La Mayiza”

Juan Zavala, diputado de Movimiento Ciudadano (MC) presentó una demanda de juicio político contra la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo. La acusación, derivada de señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, alega que Brown Figueredo, durante su gestión como alcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California, habría favorecido y operado para la facción de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa, una organización liderada por Ismael “El Mayo” Zambada.

La solicitud busca que se investigue a fondo a la legisladora, argumentando que el fuero constitucional del que goza no debe ser un “pretexto para la impunidad”. El legislador de MC insiste en que es fundamental que la verdad salga a la luz y que los responsables de traicionar la confianza de la gente rindan cuentas ante la justicia mexicana.

“Presentamos demanda de juicio político a la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena y quien es acusada de haber favorecido y operado para el cártel de “La Mayiza” mientras era alcaldesa de Playa de Rosarito. El fuero no puede ser el pretexto para que no se investigue a quienes traicionaron la confianza de la gente. Se necesita conocer la verdad sin impunidad”, redactó el emecista a través de su cuenta oficial de X.

Hilda Brown niega que EU le haya congelado las cuentas tras acusación de nexos con “La Mayiza”

Cabe recordar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Brown Figueredo y a otras personas y empresas por supuestos nexos con el crimen organizado. Se presume que la red criminal de “La Mayiza” utilizó el gobierno local para facilitar el lavado de dinero y la extorsión. Brown Figueredo negó públicamente todas las acusaciones, afirmando que sus cuentas no han sido congeladas y que no ha recibido ninguna notificación oficial.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el caso de Hilda Brown?

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso de Hilda Brown en su conferencia mañanera de este viernes, a lo que contestó que “no hay pruebas”, esto, a pesar de ser señalada por parte de EU.

“No presentaron las pruebas suficientes para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pudiera congelar desde aquí las cuentas, sino son las sanciones que establecen a sus cuentas desde los Estados Unidos, si hubiera más información, nosotros no vamos a proteger a nadie, pero hasta ahora, se consideró, por parte de la UIF, que no había suficiente información para proceder desde México”, dijo.

Aunado a ello, dijo que si EU presenta todas las pruebas, entonces la UIF abriría la investigación.