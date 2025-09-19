Conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 19 de septiembre: ¿Qué dijo sobre Hilda Brown?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó a la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, con actividades delictivas del Cártel de Sinaloa. Un informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) detalla una red de corrupción en Rosarito, Baja California, que implica a la exalcaldesa en una presunta colaboración con la facción de “La Mayiza” del cártel.