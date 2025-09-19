Conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 19 de septiembre: ¿Qué dijo sobre Hilda Brown?
Entérate de los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 19 de septiembre desde Palacio Nacional.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para este viernes 19 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. No te pierdas los temas más relevantes que tocó.
Mañanera EN VIVO
Izamiento de bandera por las víctimas de los sismos 1985 y 2017
La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en el izamiento de bandera en memoria de víctimas de los sismos 1985 y 2017, esto, en el Zócalo capitalino.
Izamiento de bandera en memoria de víctimas de los sismos 1985 y 2017. Zócalo de la Ciudad de México https://t.co/7n3IETieHW— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 19, 2025
Hilda Brown ligada a "La Mayiza"
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó a la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, con actividades delictivas del Cártel de Sinaloa. Un informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) detalla una red de corrupción en Rosarito, Baja California, que implica a la exalcaldesa en una presunta colaboración con la facción de “La Mayiza” del cártel.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.