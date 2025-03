“De milagro mi hijo está vivo”: Historia de Tadeo, una víctima más del bullying en escuelas de Tabasco

Tadeo, estudiante de educación básica, era víctima de acoso escolar en la Secundaria Federal Número 3 de Villahermosa, Tabasco, el menor había escondido las agresiones hasta que tuvo que ser llevado de emergencia al hospital tras un fuerte empujón.

El joven fue aventado por las escaleras por uno de sus compañeros de clase, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza, provocándole un “traumatismo craneoencefálico”, que lo ha mantenido en casa y con fuertes dolores de cabeza y mareos por más de una semana.

“Él a mí me había dicho solamente “me caí de las escaleras” (...) Él no me quería decir más allá”, compartió Fabiola Robles, mamá de Tadeo.

Tadeo era uno de los tantos niños víctimas de bullying en la Secundaria Federal Número 3

Este no es el primer caso de bullying en la Secundaria Federal Número 3, pues a través de un video que muestra a una alumna de esa escuela golpeando a otra joven con diagnóstico de autismo, lograron saber que Tadeo no era la única víctima de acoso escolar.

“Cuando él nos dice mamá me golpearon, así me tiraron para atrás y ya en el suelo, me pusieron el pie en el cuello y el otro pie en esta parte del pecho, dice, y me jalaron el brazo y nosotros nos quedamos en shock, impactadas, no (...) Y nos dijimos de milagro mi hijo está vivo”, dijo la madre del estudiante de secundaria.

Tras la agresión, Tadeo debe permanecer en casa y medicado, además requerirá de más estudios para determinar la gravedad de sus lesiones, y definir una fecha para que el menor pueda regresar a la escuela.

Madres y padres exigen que las autoridades pongan un alto al acoso escolar

El caso de Tadeo, evidencia el riesgo que enfrentan estudiantes tabasqueños en las escuelas del estado debido a la falta de medidas de prevención, mientras las autoridades lo único que hacen es repartir la culpa.

Ante el aumento de bullying en escuelas de Tabasco, la Secretaría de Educación ya abrió expedientes contra los funcionarios del Gobierno anterior para poder determinar responsabilidades. Aunque las y los padres de familia piden menos discursos y más trabajo para detener el acoso escolar.

“En la escuela donde está mi hijo faltan maestros, falta trabajo social, no hay trabajo social, hay un solo psicólogo para 600, 700 alumnos”, expresó la madre de Tadeo.