Rusia enfrenta uno de los inviernos más extremos de su historia. Tormentas sin precedentes sepultan ciudades enteras bajo capas de nieve que alcanzan hasta cuatro metros de altura. La nevada llegó a tal grado que ha cobrado la vida de dos adultos mayores.

Nevadas extremas Rusia: excavan túneles para salir de casa y carreteras colapsan

Las calles, entradas de viviendas y vehículos quedaron completamente enterrados. Residentes excavaron túneles de nieve para salir de sus hogares. En muchas zonas, la nieve afectó las carreteras.

Arina, estudiante en Rusia, explicó: “La nevada sin duda afectó negativamente la situación en las carreteras, pero ya han despejado la nieve cerca de la universidad y la están despejando aquí. Pronto también despejarán este montón de nieve y todo estará bien”.

La vida cotidiana tuvo que detenerse, especialmente en Kamchatka. Escuelas cerraron, el transporte público se suspendió, las carreteras estaban bloqueadas y residentes quedaron atrapados entre montañas de nieve . Gran parte del transporte terrestre y aéreo se paralizó por completo.

Muertes por nieve en Rusia: dos hombres mueren atrapados bajo tejados colapsados

Dos hombres de edad avanzada perdieron la vida cuando el peso de la nieve acumulada provocó el colapso de tejados. Estos cedieron y cayeron sobre ellos en medio de este escenario crítico.

Las autoridades locales declararon estado de emergencia, por lo que desplegaron equipos especiales para proteger a la población. Despejaron las principales vías de comunicación para enfrentar la gravedad de la situación.

Emergencia invernal en Kamchatka: contrastes en Moscú entre peligro y diversión

Servicios de emergencia y gobiernos regionales trabajan sin descanso para retirar el exceso de nieve acumulada y garantizar el abastecimiento de alimentos y medicinas.

En el centro de Moscú, el exceso de nieve transformó el paisaje en una postal invernal. Vecinos y visitantes aprovechan las montañas de nieve para deslizarse y jugar, creando escenas de contraste.

Anastasia, profesora en Rusia, resume las dos realidades: “Por un lado, es genial, un montón de nieve. Por otro lado, probablemente no sea muy seguro”.