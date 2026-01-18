Frente frío 29 llega a CDMX: Emiten doble alerta por temperaturas críticas al amanecer

El invierno no da tregua en México y con la llegada del Frente Frío 29 , la Ciudad de México (CDMX) no solo se verá afectadas por las lluvias, sino también por las bajas temperaturas.

Para la capital del país, las autoridades activaron la Alerta Naranja y Alerta Amarilla por frío, principalmente durante la madrugada y primeras horas de este lunes 19 de enero, por lo que el termómetro alcanzará sus niveles más bajos.

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activó la Alerta Amarilla en las siguientes alcaldías:



Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

En estas zonas se espera ambiente frío al amanecer, con temperaturas de 4 °C a 6 °C, que pueden generar molestias respiratorias, piel reseca y mayor riesgo para personas vulnerables.

¿En qué alcaldías hay Alerta Naranja?

La Alerta Naranja, que indica mayor riesgo, se activó en:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Estas demarcaciones, sobre todo las del sur y poniente, registran históricamente las temperaturas más bajas de la capital debido a su altitud y zonas boscosas.

¿A qué hora se sentirá más frío en CDMX?

El periodo más crítico será entre las 12 de la noche y las 8 de la mañan a, cuando el frío se intensifica y el riesgo de heladas es mayor, especialmente en zonas altas.

Durante ese horario, se recomienda:



Usar ropa térmica, chamarra, gorro, bufanda y guantes.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Consumir alimentos y bebidas calientes.

Proteger nariz, boca y manos al salir.

Aplicar crema para evitar resequedad en la piel.

Mantener bien ventilados los espacios con calentadores.

No dormir con braseros o anafres encendidos.

En esta temporada de #frío, atiende las recomendaciones que #Ollin, el chapulín de la prevención, tiene para ti.

▶️Cubre nariz y boca

▶️Usa ropa abrigadora

▶️Evita cambios bruscos de temperatura

▶️Ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/FL6bPo6sw6 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 18, 2026

Frente frío en México: ¿en dónde se esperan las temperaturas más bajas hoy?

A nivel nacional, el frente frío 29 provocará temperaturas mínimas extremas en:



De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos (norte) y Ciudad de México.

Además, existe posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, La Malintzin, Sierra Negra, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.