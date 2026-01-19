Frente frío 29 vuelve a bajar el termómetro en México: semana inicia con fuertes heladas y lluvias
Un nuevo frente frío recorre México dejando un clima con heladas, vientos fuertes y lluvias. A continuación, te contamos qué estados serán los más afectados.
Si sentiste que el frío regresó con más fuerza, no estás exagerando. El frente frío número 29 ya se mueve por México, provocando un clima con lluvias intensas, posibles nevadas y evento de Norte para este lunes 19 de enero.
Estados donde se esperan temperaturas por debajo de los 5°C
El frío no perdona y esta vez sí viene en serio. Se prevén temperaturas mínimas extremas en gran parte del país:
- Hasta -10°C en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- Entre -5 y 0°C en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Entre 0 y 5°C en zonas altas de CDMX y Morelos.
Además, se mantiene la probabilidad de nieve o aguanieve en el Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.
🥶❄️ #Pronóstico de #Temperaturas mínimas y #Heladas, para la madrugada del lunes, 19 de enero, en la República Mexicana ⬇️ pic.twitter.com/l9un9WL5eI— CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 19, 2026
Lluvias por el frente frío 29: estados afectados
Las lluvias también vienen con todo. El Servicio Meteorológico Nacional advierte:
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Veracruz (Olmeca), Oaxaca y Chiapas.
- Intervalos de chubascos: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas: Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche y Yucatán
Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones, deslaves, crecida de ríos y encharcamientos urbanos, así que si sales, mejor con precaución.
Clima en CDMX y Edomex hoy
En la Ciudad de México (CDMX), el clima será engañoso durante la jornada. La mañana arrancará con ambiente frío y presencia de bancos de niebla, especialmente en zonas altas.
Conforme avance el día, la temperatura subirá ligeramente y se sentirá un ambiente más templado, aunque sin descartar la presencia de lluvias ligeras.
En esta temporada de #frío, atiende las recomendaciones que #Ollin, el chapulín de la prevención, tiene para ti.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 18, 2026
▶️Cubre nariz y boca
▶️Usa ropa abrigadora
▶️Evita cambios bruscos de temperatura
▶️Ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/FL6bPo6sw6
En la capital se esperan temperaturas mínimas de entre 5 y 7 grados, mientras que las máximas oscilarán entre 20 y 22 grados. En Toluca, el frío será más intenso, ya que la temperatura podría descender hasta los -1 grados.
En el Golfo de México, el verdadero protagonista será el evento de “Norte”, considerado extremo por su intensidad. Se prevén rachas de viento de entre 100 y 120 kilómetros por hora en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, así como vientos de hasta 100 kilómetros por hora en Veracruz.