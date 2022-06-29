Hombre es detenido por dejar cabeza humana en tribunal de Alemania

Un hombre fue detenido como sospechoso de dejar una cabeza humana en la entrada de un tribunal local, informó Robert Scholten, portavoz de la policía de Bonn, Alemania.

El portavoz de la policía de Alemania detalló que un transeúnte fue el primero en localizar la cabeza afuera del tribunal de Bonn, por lo que llamó a las autoridades.

"Un transeúnte nos informó que habían encontrado una parte del cuerpo humano en la entrada de la corte. Más tarde se descubrió que era una cabeza humana".

Añadió que un cuerpo también fue encontrado unos metros más adelante por lo que asumieron que estaba relacionado con la cabeza humana hallada, e iniciaron una investigación.

|Reuters

"Los hallazgos iniciales en el sitio nos llevan a creer que la cabeza y el cuerpo están relacionados, por supuesto, la investigación aún está en curso, pero dado que los dos sitios están a un par de cientos de metros uno del otro, dependemos de los relatos de testigos presenciales”, indicó el portavoz a la agencia Reuters.

Arrestan a sospechoso de dejar una cabeza humana en Alemania

Cuando la policía llegó al lugar encontraron a un hombre cerca, por lo que fue arrestado como sospechoso de dejar abadonada una cabeza humana en la entrada del tribunal.

"A la llamada llegamos aquí y encontramos a un hombre cerca. Lo interrogamos y luego lo arrestamos como posible sospechoso en relación con la cabeza que quedó aquí", agregó.

Scholten dijo que el hombre arrestado como sospechoso tiene 38 años de edad, además estaba cerca de la escena del crimen y es una persona conocida por la policía de Alemania.

Explicaron que no tienen ningún reporte de alguna pelea en el lugar ni nada extraño, por lo que buscarán información proporcionada por testigos.

“Lo que es inusual es que no hubo otras llamadas a la policía en esta área de comportamiento inusual y ningún registro de ninguna discusión o pelea. Por lo tanto, agradecemos los relatos de los testigos”, dijo el portavoz de la policía de Alemania.

La policía y los oficiales forenses acordonaron las áreas donde hallaron la cabeza humana y el cuerpo para iniciar la investigación.

