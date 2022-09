Hombre cayó a coladera sin tapa en paradero de GAM; logran su rescate

Un hombre cayó a una coladera sin tapa en un paradero de Gustavo A. Madero (GAM), por lo que fue necesario que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lo rescataran del registro del drenaje; ante la caída el ciudadano sólo sufrió algunos golpes y no requirió traslado al hospital.

La dependencia informó en un comunicado que elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), “auxiliaron y coordinaron el apoyo médico para una persona que sufrió una caída a un registro del drenaje que no tenía tapa, cuando caminaba por el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Politécnico , en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM)”.

Hombre que cayó a coladera sin tapa gritó pidiendo auxilio: SSC

De acuerdo con el parte policiaco, los policías realizaban un recorrido por el paradero Politécnico, de la colonia Unidad Habitacional Lindavista, cuando escucharon gritos de auxilio “por lo que de inmediato se aproximaron al punto de donde provenían”.

A nivel de piso encontraron un registro del drenaje público de varios metros de profundidad; de la coladera sin tapa provenían los gritos de auxilio que alertaron a los uniformados, quienes al acercarse se dieron cuenta que había una persona en el interior, por lo que solicitaron el apoyo de una unidad médica.

El hombre que cayó a la coladera sin tapa “se encontraba consciente y reactivo, por lo que un efectivo de PBI se introdujo al ducto con una cuerda para sujetar al hombre, de 39 años de edad, y poder rescatarlo”, detalló la SSC

La @SSC_CDMX dio a conocer imágenes del rescate de un hombre que cayó en una #coladera sin tapa, en #paradero Politécnico en #GAM



Peatón sufrió golpes que no ameritaron su hospitalización

Después de ser rescatado, el afectado refirió: “que cuando caminaba por la vía pública no se dio cuenta que la coladera no contaba con una tapa por lo que cayó en su interior”; para fortuna del peatón en la caída no perdió la conciencia , por lo que pudo gritar por auxilio.

“Al lugar acudieron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes lo diagnosticaron policontundido sin ameritar traslado a un hospital”, informó la dependencia.

Añadió que los policías de PBI le ayudaron a incorporarse “y tras verificar que podía caminar por su propio pie, lo acompañaron a su domicilio con sus pertenencias”.