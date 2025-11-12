Se casa y su esposo la explotó sexualmente en Puebla para tener dinero

Un hombre llamado Omar "N", de 33 años de edad, fue detenido al ser investigado por presuntamente explotar sexualmente a su esposa en Puebla después de haberse casado.

La Fiscalía General del Estado de Puebla lo detuvo en Cancún, Quintana Roo, por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual a través de la prostitución ajena.

Mujer fue víctima de violencia física y psicológica tras casarse

De acuerdo con la investigación, la víctima se casó con Omar "N" en el año 2014, pero cinco años después, su esposa fue víctima de violencia física y psicológica por parte de su pareja.

"La Fiscalía General del Estado de Puebla, en coordinación con autoridades de Quintana Roo, cumplimentó una orden de aprehensión en el municipio de Cancún, en contra de Omar N., de 33 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual a través de la prostitución ajena, en agravio de su esposa", informó la institución.

Sujeto explotó sexualmente a su esposa en una plataforma

En agosto de 2023, el imputado presuntamente obligó a la víctima a trabajar de scort, bajo el argumento de ayudarlo a generar ingresos económicos.

Posteriormente, Omar "N" creó y administró una cuenta en una plataforma donde subía contenido de la víctima, obligándola además a realizar servicios sexuales y a entregarle todo el dinero que obtenía.

Hombre agredía a su esposa cuando no le daba dinero

La Fiscalía de Puebla informó que, además, cuando la víctima no entregaba el dinero, el imputado intensificaba las agresiones.

Agentes de la Fiscalía de Puebla lograron ubicar al imputado en Cancún, Quintana Roo, donde fue detenido. Omar "N" fue trasladado a territorio poblano y puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió, quien determinará su situación jurídica.