Capturan al presunto agresor de Daniela García, médico residente abusada en el Hospital Infantil de Tamaulipas

Tras semanas de intensa presión social, manifestaciones de colectivos feministas y la exigencia de justicia por parte de la comunidad médica, el caso de Daniela García ha provocado el primer gran sismo administrativo en el sistema de salud de Tamaulipas. La médico residente, quien denunció haber sido víctima de una violación al interior del Hospital Infantil —actualmente bajo el esquema IMSS-BIENESTAR—, finalmente ha visto las primeras acciones contundentes por parte de las autoridades estatales y federales.

La institución confirmó de manera oficial la destitución de Vicente Plascencia, quien se desempeñaba como director del nosocomio al momento de los hechos. El relevo ocurre tras los señalamientos de omisión y falta de protocolos de seguridad interna que permitieron que una agresión de esta magnitud ocurriera el pasado 30 de diciembre dentro de las instalaciones hospitalarias. En su lugar, el cargo ha sido asumido por la doctora Judith Cornejo Barrera, quien hereda la responsabilidad de reconstruir la confianza del personal sanitario y garantizar un entorno seguro para las y los residentes.

Avances en la investigación y captura del agresor

En el ámbito judicial, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas aseguró que la carpeta de investigación permanece abierta y con prioridad máxima. De acuerdo con información que trascendió de manera extraoficial, elementos de investigación habrían logrado la detención del presunto agresor de Daniela. El sospechoso fue identificado como Fernando Antonio "N", un individuo cuyo perfil ha encendido las alarmas sobre los filtros de seguridad del hospital.

Daniela García, médico residente que denunció ser víctima de violación al interior del Hospital Infantil de Tamaulipas, pide a Claudia Sheinbaum protección para ella y su familia, así como encontrar al hombre que la agredió a finales del año pasado.pic.twitter.com/DizYYd1uun — Monica Garza (@monicagarzag) March 6, 2026

Las investigaciones preliminares indican que Fernando Antonio "N" no es un delincuente primerizo, ya que contaría con antecedentes penales por delitos de abuso sexual y robo. Esta revelación pone en entredicho no solo la vigilancia de las entradas y salidas del hospital, sino también la revisión de antecedentes de quienes circulan o laboran en áreas críticas donde los médicos residentes realizan sus guardias.

Un grito de justicia que rompió el silencio

El caso de Daniela se viralizó no solo por la gravedad del ataque, sino por el valor de la víctima al confrontar a las autoridades del hospital. Durante una de las diligencias, quedó grabada la frase: "Ya no interrumpa, por favor", dirigida a los directivos que intentaban minimizar o cuestionar su relato. Hoy, esa voz ha logrado que el caso no quede en el archivo, forzando un cambio de mando y una cacería judicial contra su agresor. La comunidad médica de Tamaulipas se mantiene en alerta, advirtiendo que la destitución del director es solo el primer paso hacia una reparación integral del daño.