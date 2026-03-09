¡Ni porque había niños! Difunden VIDEO de violento asalto a familia en gasolinera de Tihuatlán, Veracruz

Una familia que solo se detuvo en una gasolinera vivió los 30 segundos más largos de su vida cuando dos sujetos armados con fusiles de alto poder los emboscaron en la estación "El Trébol", en la carretera Poza Rica-Tihuatlán, Veracruz.

Los delincuentes, sin importarles que hubiera niños, adultos mayores y hasta una joven con un bebé en brazos, encañonaron a todos y golpearon a la conductora para quitarle su camioneta.

El asalto ocurrió a plena luz del día el pasado jueves 5 de marzo y fue captado por las cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya se difunden para dar con los responsables.

El asalto en gasolinera de Veracruz

Eran cerca de las dos de la tarde cuando la camioneta familiar llegó a la gasolinera. No alcanzaron ni a pedir el servicio cuando un auto se les emparejó y de él bajaron dos hombres con armas largas.

Los malandros ya los venían siguiendo y esperaron a que el vehículo estuviera detenido frente a la bomba de combustible para caerles encima y evitar que pudieran escapar.

"¡Bájense todos!": El terror de ver un arma larga

Lo más indignante del video es la falta de escrúpulos. Los sujetos no bajaron las armas ni al ver que del asiento trasero salían niños aterrorizados. Una joven tuvo que bajar del coche cargando a un bebé en brazos mientras un fusil le apuntaba al pecho.

Los niños y adultos mayores caminaron con las manos en alto, tratando de alejarse de los delincuentes que gritaban órdenes con total prepotencia.

Violencia innecesaria contra conductora en Veracruz

A pesar de que la familia no puso resistencia, uno de los asaltantes arremetió contra la mujer que iba al volante. El tipo la arrinconó contra la puerta de la unidad, la jaloneó y la golpeó para quitarle las llaves a la fuerza.

Mientras ella intentaba ponerse a salvo con el resto de su familia, los ladrones se burlaban de su miedo mientras tomaban posesión de la camioneta.

Treinta segundos para dejar a una familia a pie

El robo fue relampagueante. En menos de medio minuto, los delincuentes ya estaban arriba de la unidad robada y el coche en el que llegaron.

Huyeron a toda velocidad por la carretera hacia Tihuatlán, dejando a la familia en shock y pidiendo auxilio a los despachadores que, por miedo a los balazos, no pudieron intervenir en el momento.

Inseguridad total en plena luz del día. ¿Dónde está la protección? Esto no puede seguir así.



Tihuatlán, Veracruz: Malandros siguieron a una familia hasta la gasolinera “El Trébol” (carretera Poza Rica-Tihuatlán), los encañonaron con armas largas, los obligaron a bajar… pic.twitter.com/G6NzfZkrhs — José Díaz (@JJDiazMachuca) March 8, 2026

El video: La única esperanza de justicia

Ahora, la grabación es la prueba principal. En las imágenes se ve el rostro de los delincuentes y la forma tan violenta en la que operan.

La exigencia es la misma para las autoridades: que dejen de ver los videos y se pongan a buscarlos antes de que lastimen a otra familia.