La justicia llegó para una menor de edad que era víctima de explotación sexual en el Estado de México (Edomex), pues el hombre responsable fue sentenciado a casi 20 años de cárcel, pues se comprobó que se aprovechó de ella para ganar dinero.

Héctor Martínez González, como fue identificado el hombre que la obligó, pasará 19 años y 4 meses de prisión por el delito de trata de personas, de acuerdo con Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Menor fue explotada sexualmente por meses en Edomex

De acuerdo con la indagatoria iniciada por la Fiscalía, este hombre obligaba a la víctima menor de edad, a tener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero.

Estos hechos se repitieron de marzo del 2024 al agosto del mismo año, cuando el imputado obligaba a la víctima a acudir a diversos hoteles y domicilios en el municipio de Ixtlahuaca para que llevara a cabo esta acción.

Imponen multa a hombre tras sentencia por trata de personas

Luego de que estos hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público y como parte de la investigación, se logró la aprehensión del implicado, mismo que fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, a disposición de un juez.

Una vez que el juzgador revisó las pruebas recabadas y aportadas por la Fiscalía del Estado de México, y tras proceso legal, lo sentenció a 19 años y 4 meses de prisión, le fijó una multa de 142 mil 552 pesos, así como la reparación del daño a favor de la víctima por la cantidad de 127 mil 300 pesos.

El Código Penal del Estado de México, en el Artículo 268 BIS, se establece que comete el delito de trata de personas quien para sí o para un tercero induzca, procure, promueva, capte, reclute, facilite, traslade, consiga, solicite, ofrezca, mantenga, entregue o reciba a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de la libertad, al engaño, al abuso de poder, al aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o a la entrega de pagos o beneficios para someterla a cualquier forma de explotación.