Hombre disfrazado de mujer fue capturado mientras se escondía en baño de una escuela en Perú

Horrorizados quedaron los padres de familia del colegio Rosa de América, en Huancayo, Perú, cuando la policía capturó a un hombre que estaba disfrazado de mujer escondido en uno de los baños de una escuela.

La investigación avanza para determinar cómo este sujeto logró vulnerar la seguridad de la escuela e ingresar al baño de la institución sin que nadie se percatara. Al momento de su captura, el hombre vestía el uniforme, una rebeca rosa, mascarilla, mochila gorro de cubo y dos largas trenzas postizas.

El sujeto fue descubierto por la subdirectora del plantel educativo cuando salía del mismo baño donde se encontraba dando aviso de inmediato a la seguridad de la escuela y autoridades correspondientes.

“Este hombre permaneció en los baños durante varios minutos. Esto pone en riesgo la integridad física y moral de nuestros estudiantes”. Ronald Vilchez / Dir. de la escuela Rosa de América

Se descubrió que el capturado tiene 42 años y que no era la primera vez que cometía este hecho en una escuela. La policía encontró, en su teléfono, fotografías de él con otros uniformes escolares.

Descubrieron que no era la primera vez que habría cometido este hecho en una escuela. En su teléfono se encontraron fotos vestido con otros uniformes.

A la salida del colegio, algunos padres de familia intentaron linchar al detenido que solo recibió algunos golpes antes de ser subido a un vehículo oficial y ser trasladado a la fiscalía.

¿Quién es el hombre capturado en la escuela y qué cargo enfrentará?

El Ministerio Público de Perú identificó como Walter César Solis Calero por el presunto delito contra la libertad sexual-tocamientos, actos de connotación sexual o libidinosos en agravio de menores de un colegio.

🚨| Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Huancayo abrió investigación preliminar contra Walter César Solis Calero por el presunto delito contra la libertad sexual-tocamientos, actos de connotación sexual o libidinosos (grado de tentativa), en agravio de menores de un colegio. pic.twitter.com/fY2qjhRcQQ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 20, 2023

Este último está regulado en el artículo 176 del Código Penal, que lo castiga con una pena no menor de entre tres y seis años de prisión.

La comisaría de Huancayo también dijo que podría enfrentar cargos por violación a la intimidad personal, acoso sexual, actor contra el pudor, entre otros.

¿El capturado en la escuela tenía antecedentes judiciales?

Debido a que se descubrió que el hombre portaba fotografías con otros unifomes, las Fiscalía contra la violencia contra la Mujer de Huancayo investiga si tenía algún antecedente previo denunciado por este hecho y si integraría una red internacional de pedofilia al encontrar entre sus pertenencias fotos y videos de estudiantes menores de edad.

A estas investigaciones, se sumó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables (MIMP) para continuar con la finalidad de identificar más agravios que pudieron haberse cometido.