Golpea a trabajador del Metro por pedirle que no rebase la línea amarilla; termina detenido

¡Todo por no seguir las reglas! Un hombre golpeó a un trabajador del Sistema de Transporte Colectivo Metro por exigirle que no rebasara la línea amarilla; el sujeto terminó detenido y enfrentará cargos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) desplegado en la estación Tacubaya de la Línea 1 identificó a una persona que rebasaba la línea amarilla del andén, motivo por el que le llamaron la atención para no comprometer su seguridad.

Cuando parecía que el hombre entendería el actuar del personal de seguridad, el pasajero tomó una actitud agresiva y golpeó al vigilante del Metro.

Lanza a policías a la zona de vías y termina detenido

Los agentes de la Policía Bancaria e Industrial intervinieron para contener la situación, pero el usuario seguía tan enfurecido que logró empujar a los policías hacia la zona de vías y emprendió la huida.

Evita tirar basura u objetos a las vías, ya que pueden obstruir algún mecanismo de funcionamiento del tren y con ello generar retrasos en el servicio. Respeta la línea amarilla de seguridad. pic.twitter.com/aBBQhYlUAa — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 6, 2023

Una vez que el personal se reincorporó de inmediato, iniciaron una persecución que culminó con la detención del sujeto, quien fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica por agredir a un trabajador del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

"Es preciso señalar que los policías resultaron ilesos; en tanto, la persona de Vigilancia del Metro recibe la atención médica correspondiente", añadió la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Reglamento del Metro prohíbe rebasar las líneas amarillas

El artículo 230 del reglamento de la Ley de Movilidad establece 21 conductas que no están permitidas para los usuarios del Metro, inclusive, algunas de ellas podrían ocasionar la negación del servicio. Entre ellas están las siguientes:



Rebasar las líneas amarillas en los andenes

Bloquear el cierre de las puertas

Fumar o tomar bebidas alcohólicas

Poner obstáculos al cierre de las puertas o tratar de abrirlas

Obstaculizar zonas de acceso, salidas, unidades, carros y/o vagones, andenes, estaciones, túneles, corredores, escaleras y en general, todos aquellos puntos de circulación peatonal y del propio medio de transporte.

Hasta el momento se desconoce la sanción o cargos que enfrentaría el usuario que golpeó a un trabajador del Metro por exigirle que no rebasara la línea amarilla del andén.

