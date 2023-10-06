Primer tramo de la Línea 1 del Metro CDMX abrirá a finales octubre

¡Buena noticia para los capitalinos! A finales de este mes el primer tramo de la Línea 1 del Metro CDMX estará listo, así lo dio a conocer Martí Batres, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Durante la presentación del Quinto Informe de Labores, Batres informó sobre las acciones que ha implementado el Gobierno capitalino para mejorar el transporte naranja, entre estas el aumento de presupuesto, pues en 2018 era de 15 mil 500 millones de pesos y actualmente es de 19 mil millones de pesos.

El presupuesto del Metro en el 2018 era de 15,500 millones de pesos, el presupuesto ordinario para este 2023 es de 19,700 millones de pesos. #5toInformeMartíBatres #GobiernoConAcentoSocial pic.twitter.com/MmLNzXdDLs — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 6, 2023

¿Cuando cerrar segundo tramo de la Línea1?

Luego de que terminen los trabajos de rehabilitación de la Línea Rosa en el tramo de Salto del Agua a Pantitlán las autoridades dejarán pasar una semana antes de cerrar el segundo tramo y comenzar labores ahí, es decir, en el mes de noviembre.

“La nueva línea 1 se modernizó por completo, tendremos 29 trenes nuevos y estará abierta al público antes de que termine el mes de octubre. Una semana después se cerrará el tramo Balderas a Observatorio” compartió.

Además, Batres agregó que también arrancarán obras en la Línea 9 del Metro CDMX, de la estación Pantitlán a Tacubaya; estas tienen el fin de nivelar Pantitlán.

Obras en el Metro CDMX no aumentarán el costo del boleto

Dentro del evento, Martí Batres dio a conocer que se construyó un Nuevo Puesto Central de Control en el Metro CDMX, así como una subestación eléctrica, con una inversión de 4 mil 700 millones de pesos.

Detalló que la modernización de la Línea 1 tendrá un costo de 37 mil millones de pesos y resaltó que ninguna de estas obras aumentarán el costo del boleto del Metro CDMX, por lo que los capitalinos lo seguirán comprando en 5 pesos.

"Este año, se están adquiriendo 81 mil herramientas, 358 mil refacciones, 30 mil lámparas, 1500 torniquetes, 26 grúas, 12 mil barras guías; que benefician el mantenimiento preventivo y correctivo del Metro." agregó el Jefe de Gobierno.