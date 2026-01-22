Juventud desenfrenada: Hombre en Las Vegas demanda a 7 niños; alega que le dieron una golpiza

En Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, un hombre estaba sentado en una banca de un parque cuando de pronto siete niños lo atacaron y le propinaron una golpiza. Ahora, con una demanda, la víctima busca una indemnización por parte de los padres de los menores y del gobierno local.

Se trata de Adrian Villegas-Solorio, quien fue atacado el 18 de enero de 2024 en el parque regional Mountain's Edge. Él escuchaba música con ayuda de su scooter, cuando sucedió la agresión. Él afirma que no provocó a nadie, según detalla su demanda civil presentada en 2026.

Justicia en Las Vegas: Adrian Villegas-Solorio demanda a padres de 7 menores tras golpiza

Villegas-Solorio terminó con la mandíbula fracturada que requirió cirugía y lesiones internas graves. En la zona es común el mal uso de bicicletas y scooters eléctricos, pero en este caso, escaló a una presunta agresión contra otro usuario. Vecinos aseguran que es frecuente que adolescentes violentos frecuenten el área y muchos se ocultan la cara con mascarillas.

Negligencia en el Condado de Clark: El reclamo por falta de seguridad en parques públicos

Residentes de la zona declararon a medios locales que los jóvenes actúan en pandilla e incluso no les sorprende que sean agresivos.

Una mujer que frecuenta el parque rechaza llevar a su nieta: “Es un parque familiar hasta que termina la escuela. Luego, los niños sin supervisión corren como locos”. Ella culpa a los adolescentes indisciplinados por actividades ilegales constantes. Otro residente espera cambios: “No tienen derecho a estar en el parque si se comportan así. Es un espacio público, no de ellos”.

La ley de Nevada: ¿Por qué los padres podrían pagar por daños de sus hijos?

Villegas-Solorio demandó al condado de Clark por negligencia al no mantener el parque seguro y por ello busca recibir más de 15 mil dólares del condado. Una vocera del condado afirmó que no comentan litigios en curso, pero trabajan diligentemente para garantizar la seguridad en sus parques. La víctima demandó también a los siete niños y sus padres por agresión y violencia.

Liana Khachatryan, abogada supervisora de West Coast Trial Lawyers, explica: “La ley de Nevada permite responsabilizar a los padres por actos intencionales y negligentes de sus hijos”.

Cada padre enfrenta una demanda de hasta 10 mil dólares si declaran culpables a los menores. Khachatryan ve más viable el reclamo contra padres que contra el condado: “Necesitarían probar que el gobierno sabía de esta actividad rutinaria y falló en su deber, quizás sin agregar guardias de seguridad o medidas preventivas. Requiere reportes policiales, quejas de ruido, etcétera”.

La abogada aclaró: “No hay evidencia real que vincule este ataque específico a pandillas de scooters eléctricos” y recomienda a testigos documentar incidentes para impulsar cambios.