¡Horas de angustia y desesperación! Rescatan a tres mujeres perdidas en Los Dinamos; presentaron hipotermia

En las primeras horas de este 12 de julio 2026, se confirmó el rescate de tres mujeres de entre 22 a 23 años de edad, extraviadas en la zona de escalada de Los Dinamos; al ser encontradas las víctimas lucían visiblemente nerviosas.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado, tomando más de tres horas para hallar con vida a estas mujeres.

Perdidas en el Cuarto Dinamo: El momento en que las tres mujeres fueron localizadas con vida

Un reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) reveló que las tres mujeres, dos de 22 años y una de 23, comenzaron su recorrido desde la entrada del Cuarto Dinamo; sin embargo, después de caminar por varias horas se perdieron y no supieron cómo regresar.

Al darse cuenta que estaban perdidas y desorientadas, las tres personas solicitaron apoyo mediante una llamada telefónica al número de emergencia 9-1-1. Se implementó un operativo de búsqueda y rescate con apoyo de zorros y fuerza de tarea para dar con las mujeres.

Tras varias horas de búsqueda, las tres mujeres fueron encontradas con vida; sin embargo, una de ellas tenía los labios morados, por lo que rápidamente las cubrieron con mantas térmicas.

#BoletínSSC | #Rescate | En la alcaldía @ALaMagdalenaC, tras un llamado de emergencia por el extravío de tres personas, policías del Agrupamiento Fuerza de Tarea #Zorros, de la #SSC de la Ciudad de México, realizaron labores de búsqueda y rescate en la colonia #ZonaRústica, donde… pic.twitter.com/8YNdny4MYn — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 12, 2026

Con hipotermia y deshidratación: El estado de salud de las tres mujeres rescatadas

Una vez que las mujeres fueron encontradas, se les ofreció agua debido a que presentaban deshidratación, además de ser tapadas con las mantas térmicas.

Al notarlas más tranquilas, fueron trasladadas al Cuarto Dinamo donde paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas realizaron la valoración médica. El personal médico confirmó que las mujeres tenían hipotermia.

Tras estabilizarlas los elementos de seguridad las llevaron hasta donde se encontraba su vehículo. Ahí concluyeron los servicios de emergencia y las víctimas se retiraron del lugar del incidente; se desconoce si algún familiar o persona cercana fue informado de la situación.

"Los uniformados se percataron que una de las mujeres tenía los labios morados, por lo que rápidamente las taparon con mantas térmicas y les ofrecieron agua debido a que presentaban deshidratación", se explicó en un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.