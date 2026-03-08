Muere hombre al caer de juego mecánico en feria en Puebla

Comenzó como un momento de diversión y terminó en tragedia. Un hombre que acudió a la 87.ª Feria de las Flores en Huauchinango, Puebla, murió al caer de un juego mecánico.

Su muerte fue confirmada por el gobierno municipal de Huauchinango a través de un comunicado. Las autoridades informaron que los hechos ocurrieron este viernes.

Gobierno de Huauchinango lamenta muerte de hombre al caer de juego mecánico

El gobierno municipal de Huauchinango lamentó la muerte del hombre, quien falleció tras un "percance ocurrido en un juego mecánico".

"Ante este trágico suceso, el Honorable Ayuntamiento de Huauchinango manifiesta sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de la víctima, reiterando nuestro total apoyo y solidaridad en estos momentos de profundo dolor", expresó.

Investigan muerte de hombre al caer de juego mecánico en Puebla

El gobierno aseguró que colaborará con las instancias de Protección Civil y la Fiscalía General del Estado de Puebla para la realización del peritaje correspondiente, "asegurando que el suceso sea revisado y atendido con total transparencia y prontitud".

Asimismo, dio a conocer que la empresa concesionaria encargada de la operación de los juegos mecánicos cuenta con pólizas de seguro y coberturas que marca la ley.

Se rompe juego mecánico en Puebla y tres personas salen volando

A principio de año se registró otro percance en un juego mecánico en Puebla, pues este se rompió y tres personas salieron proyectadas.

Ocurrió la noche del miércoles 1 de enero de 2026, debido a una falla estructural en el juego durante la feria patronal de la colonia Lomas de Castillotla, al sur de la capital de Puebla.

El incidente ocurrió en el juego iconocido popularmente como “Round Up”, del cual una pieza de la estructura se desprendió, provocando que los ocupantes de una de las canastillas salieran proyectados.

Las víctimas del accidente fueron dos adultos y una menor de edad, quienes impactaron contra el suelo tras la falla del aparato.

Elementos de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla intervinieron para evitar mayores riesgos. La zona fue acordonada y se procedió a la inhabilitación y clausura definitiva del juego mecánico.