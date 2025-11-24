Balacera frente a iglesia de Coyoacán: Asesinan a hombre en la feria de fiesta patronal

Momentos de terror vivieron los vecinos de la colonia Ajusco, en la alcaldía Coyoacán. Un hombre fue agredido a balazos mientras se encontraba en la tradicional feria que se instala frente a la Parroquia de la Resurrección del Señor Ajusco Coyoacán.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9 de la noche, concretamente en el cruce de las calles Rey Ixtlixóchitl y Zapotecas, donde se llevaba a cabo la fiesta patronal. De acuerdo con las primeras versiones, el hombre fue víctima de un ataque directo y su cuerpo quedó tendido en el asfalto.

Al sitio se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), así como elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes lo diagnosticaron sin signos vitales, por lo que se dio aviso a la Fiscalía de la CDMX para llevar a cabo los peritajes correspondientes.

¿Qué pasó en la iglesia Resurrección, en la colonia Ajusco de Coyoacán?

A través de redes sociales trascendieron las primeras versiones, junto a imágenes del incidente. El cuerpo de la víctima ya se encontraba cubierto y resguardado también por elementos de la Policía de Investigación.

Mujer denuncia falta de atención en asesinato durante fiesta patronal de Coyoacán

De igual forma, entre las denuncias resaltó la realizada por una mujer a través de X, donde solicitó urgentemente la presencia de policías de la SSC CDMX por el asesinato ocurrido durante la fiesta patronal.

"Acabo de llamar al 911 reportando a una persona fallecida que acaban de balacear en medio de una feria y la atención fue nefasta. Necesitamos que vengan a clausurar esta feria (sic)", aseguró @maaarsgr a través de sus redes sociales.

Se espera que la Policía de la CDMX profundice en la información sobre lo ocurrido esta noche en la alcaldía Coyoacán.

