Hombre veía el mundial en la calle y le regalan una televisión

Carlos Bejar, de 82 años de edad, se volvió viral en redes sociales por ver los partidos del Mundial de Qatar 2022 en la calle, frente a la televisión de una tienda de electrodomésticos. El hombre todos los días tomaba su silla y se sentaba frente al cristal del negocio para disfrutar el futbol.

El hombre, originario de Argentina, no tenía televisión en su casa por lo que primero optó por ir a bares para ver el partido, especialmente cuando jugaba la sección de su país. No obstante prefirió ya no ir por el ruido que había en esos lugares; él buscaba algo más tranquilo.

Carlos tiene una prótesis en la cadera, por lo que no puede permanecer mucho tiempo de pie, así que se llevó una silla, la acomodó en la banqueta y se sentó frente al enorme televisor de la tienda para disfrutar del Mundial de Qatar 2022.

Le regalan televisión para que el hombre vea el Mundial

En redes sociales circuló la fotografía del hombre de 82 años de edad sentado frente a la reja de una tienda de electrodomésticos mientras veía el partido de Argentina. Rápidamente se hizo viral porque varias personas comentaron que querían ayudarlo a comprar una televisión.

La fama de la foto llegó hasta la tienda de electrodomésticos, popular en Argentina, donde el hombre veía el futbol, por lo que decidió regalarle una televisión para que pudiera ver la final del Mundial de Qatar 2022.

En una entrevista para medios locales, Carlos Bejar relató que antes de ir a la tienda para ver el partido se preparaba con agua y hasta comida para pasar un buen rato viendo el futbol.

“Llevé una botella de agua, algo para comer y me quedé ahí. Contra Países Bajos hice lo mismo. Ese día pasó un patrullero y los policías se quedaron viendo el partido conmigo, gritamos los goles”.

Ahora el hombre ya no tendrá que ir más a la tienda para ver el futbol, ya podrá disfrutar de los partidos desde la comodidad de su hogar.