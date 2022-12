Captan a hombres lanzando pirotecnia a grupo de perros callejeros

En las calles de Cuernavaca en el estado de Morelos fue captado el momento en el que lanzan en repetidas ocasiones pirotecnia a un grupo de perros.

Desde un vehículo en movimiento los agresores lanzan directamente los explosivos al lugar en donde habitan estos perritos sin hogar.

“No conocemos el carro, la persona que se alcanza a ver en una foto totalmente desconocida y hasta ahorita no ha habido queja de los perritos, entonces estamos con mucho temor. Me duele mucho que estén agrediendo a estos perritos porque la verdad los quiero y me da mucha tristeza que haya gente tan inhumana,” declaró una de las vecinas.

De acuerdo con los testigos, estos perros se encuentran en la Calle Galatea de la Colonia Delicias en la capital del estado de Morelos. Durante más de dos años han habitado el lugar y son cuidados de manera conjunta por los vecinos de la zona.

Por lo que desconocen quien está detrás de las agresiones. Una vez que los ataques se han vuelto recurrentes dieron aviso a las autoridades.

“Son los estruendos tan fuertes que hasta a nosotros nos pone de nervios, mire mi vecinita de aquí dice que lo escuchó a las cinco de la mañana y ya no pudo dormir y se quedó temblando de que dijo, no les abran echado un balazo a los perritos, no sabemos, no sabemos y sí nos está poniendo a todos muy preocupados,” comentó una de las vecinas en Cuernavaca.

Las casas fueron adaptadas por los vecinos de la Calle Galatea a los perros callejeros, y es el lugar en donde se registraron las agresiones con pirotecnia.

La Fiscalía Ambiental de Cuernavaca asegura que ya iniciaron con las investigaciones en torno al caso. Confirmando que al momento ninguno de los perros se reportó lesionado. Mientras tanto han solicitado a los vecinos de la zona que resguarden a los animales agredidos en alguna vivienda de la colonia.