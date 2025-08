Miguel Ángel Vargas, director del albergue Pergatuzoo en Nicolás Romero, Estado de México, denuncia una escalada de extorsiones y amenazas por parte del crimen organizado y autoridades corruptas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Desde 2024, el albergue ha sido víctima de exigencias ilegales que ya alcanzan hasta 50 mil pesos mensuales, amenazas de muerte y hostigamiento a su familia, incluso en la Ciudad de México. La situación se agrava con detenciones injustificadas y supuestas complicidades dentro de la Fiscalía capitalina. Miguel Ángel y su equipo hacen un llamado urgente a la sociedad y al gobierno para detener esta ola de impunidad y proteger a quienes luchan por causas nobles como el rescate animal.

Director de albergue en Edomex denuncia extorsión y amenazas

Miguel Ángel Vargas, director del albergue Pergatuzoo en Nicolás Romero, Estado de México, ha hecho pública una grave situación de extorsión y amenazas que vive desde 2024: “Estamos dando la cara porque tenemos un riesgo y que la gente nos ubique por cualquier cosa que nos pueda pasar”, afirmó Vargas, evidenciando la gravedad de la amenaza.

Desde hace meses, delincuentes vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación exigen cuotas mensuales que originalmente fueron 25 mil pesos. “Dijeron, vamos a matar a tus animales, vamos a quemar el albergue, ese mismo día nos plantan un ataúd en las inmediaciones del albergue con una manta que decía Cartel Jalisco Nueva Generación y amenazas al albergue”, narró.

La presión se intensificó cuando el sobrino de Miguel Ángel, que también trabaja en el albergue, fue hostigado incluso en Ciudad de México con una cuota que subió a 50 mil pesos. En un intento de escapar, chocó el vehículo de los presuntos extorsionadores, lo que derivó en una acusación contra él por daños a propiedad ajena.

Denunciar corrupción ante autoridades y amenazas para silenciar

Miguel Hofweber, trabajador del albergue, denunció la detención arbitraria y el abuso de autoridad: “Me pasan a detener, sin informarme porque. Me esposan, me tenían incomunicado, me dicen firma en blanco y un policía me apunta con el arma en el pecho”. Mientras tanto, Miguel Ángel asegura que existe complicidad entre policías y un Ministerio Público que presionó para obstaculizar la denuncia y extorsionó directamente.

“Ese es un Ministerio Público que opera para el Cártel Jalisco Nueva Generación y está protegido por la Fiscal Bertha”, señaló Vargas con contundencia.

A pesar de las amenazas, el equipo de Pergatuzoo continúa en pie de lucha para denunciar la extorsión y corrupción. Miguel Ángel hace un llamado claro: “No nos podemos dejar, somos más los que queremos progreso, hacer que México progrese y que los gobiernos actúen en lo que deben de hacer”.