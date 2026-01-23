Ejecutan a adulta mayor cuando conducía camioneta en Iztapalapa

La conductora de una camioneta perdió la vida al ser asesinada a balazos la tarde de este jueves 22 de enero de 2026 en inmediaciones del Puente de La Concordia , en la alcaldía Iztapalapa.

Según testigos, sujetos le dispararon, lo que provocó que chocara, en tanto, la zona fue acordonada por los servicios de emergencia y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

¿Qué se sabe de los balazos hoy en Puente de la Concordia en Iztapalapa?

La agresión se registró en la avenida Ermita Iztapalapa y calle Emiliano Zapata, en la colonia Lomas de Zaragoza. De acuerdo con testigos, se escucharon varios disparos.

Al parecer la mujer venía en zigzag y después perdió el control hasta que se impactó contra una columna del puente, donde el año pasado explotó una pipa de gas.

Mujer asesinada a balazos tendría más de 60 años

Al interior del vehículo se encontraba una mujer de entre 60 y 65 años de edad aproximadamente, quien tenía manchas de sangre en varias partes del cuerpo, son embargo, ya no tenía signos vitales.

Los policías de la SSC de CDMX dieron de conocimiento de los hechos al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia correspondiente para los servicios periciales.

En tanto, ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de los Centros C2 y C5 para identificar a los probables responsables.

