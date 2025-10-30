Entre promesas y silencio: ¿dónde está el sicario de Ximena Guzmán y José Muñoz?

El pasado martes 20 de mayo, dos colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fueron asesinados. Ximena Guzmán era su secretaria particular y José Muñoz, asesor de su equipo de gobierno.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las siete de la mañana con 15 minutos, un hecho violento y sin precedentes ocurrió en la transitada avenida Calzada de Tlalpan, muy cerca de la estación Xola de la Línea 2 del Metro de la CDMX.

Sin #avances en caso de #colaboradores de Brugada



El pasado 20 de mayo dos colaboradores cercanos a la Jefa de Gobierno de la #CDMX fueron asesinados por sujetos armados en plena vía pública.



Pese a qué #autoridades han dicho que el caso no quedará impune, aún no se da a… pic.twitter.com/99HXfzyt6q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2025

El doble asesinato fue de inmediato condenado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno.

“Vamos a llegar al fondo de la situación y que haya justicia”, declaró la presidenta de México, el 20 de mayo de 2025.

“Investigar, esclarecer y garantizar que no haya impunidad es nuestro compromiso”, señaló Clara Brugada, el 20 de mayo de 2025.

Detienen a 13 por asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Un compromiso que, en los hechos, no se ha cumplido. Y es que, aunque en agosto pasado se anunció la detención de 13 personas, aún no se ha dado a conocer el móvil del doble asesinato.

El crimen ocurrió a la altura de la calle Napoleón, con dirección al Centro Histórico. Los hechos quedaron grabados y el video del momento de la ejecución fue revelado y difundido en redes sociales. Los detenidos son:



Javier “N” Arlette “N” Jesús “N” Nery “N” Joshua “N” Abraham “N” Francisco “N” Norma “N” Eduardo “N” Fanny “N” David “N” Arturo “N” Sandra “N”

Pero, ¿dónde está el autor material del doble crimen?

Tampoco ha sido detenido el autor material ni se sabe nada del autor o autores intelectuales. Eso sí, lo que sobra son declaraciones.

“Tengan la seguridad de que no habrá impunidad, porque cuentan con la capacidad institucional y de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y cuentan con mi compromiso personal de atenderlos”, dijo Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, hoy en su comparecencia ante el Congreso.

La realidad es que, a más de cinco meses de aquellos hechos violentos, hay más dudas que respuestas. Para los asesinos, hay impunidad. Y para Pepe y Ximena, no hay justicia.

