Las cifras de los homicidios en México están ocultas en fosas clandestinas, dicen expertos

El gobierno federal sostiene que los asesinatos en México van a la baja; sin embargo, el reciente hallazgo de múltiples fosas clandestinas en distintos puntos de México ha destapado una duda metodológica y política: ¿Cómo se están contando los muertos?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) ha conversado con expertos en seguridad, quienes sugieren que la disminución en las cifras oficiales podría deberse a que los cuerpos hallados en fosas no se suman a la lista de homicidios dolosos.

El caso Concordia: Muertos sin registro

Basta con ver la última discrepancia mediática. Se hizo evidente tras la localización de al menos cinco mineros en fosas clandestinas en Concordia, Sinaloa. Las investigaciones apuntan a que fueron asesinados por el grupo criminal “Los Chapitos” al confundirlos con rivales.

A pesar de la confirmación del hallazgo, en los registros oficiales de homicidios de Concordia, estas muertes no aparecen.

David Saucedo, consultor en seguridad, explica la mecánica detrás de esta omisión:

“Las autoridades evitan contabilizar los cadáveres que aparecen en las narcofosas con una serie de pretextos: dicen que son ‘restos’ y no un cuerpo completo, o que se desconoce la causa de muerte (si fue doloso o culposo)".

¿Y las víctimas que desaparecieron en el Rancho Izaguirre? Otros homicidios que pueden estar escondidos en “personas desaparecidas”.|Reuters

Mexicali y la estadística “inflada”

Otro foco rojo es el Valle de Mexicali, Baja California, donde se hallaron 33 cuerpos. Aunque ocho ya fueron identificados y entregados a sus familias (algunos desaparecidos desde septiembre de 2025), su integración a la estadística criminal es opaca.

Para Saucedo, la razón es política: “Al momento de ser recuperadas de las narcofosas, en automático se inflaría la cifra de personas asesinadas y esto rompe con la narrativa oficial de reducción de homicidios a nivel nacional”.

17 mil desaparecidos en la actual administración:

La crisis forense está íntimamente ligada a la de desapariciones. Roberto Vázquez, padre buscador, es tajante: no se puede hablar de paz mientras falten miles.

“Que los sumen a ver si es cierto que bajó el índice... primero que nos digan cuántas fosas hay”, exigió.

Los datos son contundentes:

133 mil personas desaparecidas desde los años 60.

52 mil correspondieron al sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

17 mil se acumulan ya en lo que va de la actual administración federal (aprox. 70 mil en 7 años de régimen).

Mientras estos miles de expedientes sigan clasificados como “desaparecidos” y no como homicidios, la estadística nacional seguirá mostrando una realidad parcial que no refleja la violencia en los territorios controlados por el crimen.