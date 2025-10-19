En los últimos días, el Hospital General de Iztapalapa “Dr. Juan Ramón de la Fuente” ha sido escenario de casos que ponen en evidencia graves deficiencias en la atención médica.

Pacientes y familiares denuncian que la falta de insumos, especialistas y personal capacitado ha generado situaciones críticas, incluyendo partos atendidos fuera de las instalaciones del hospital.

Dos mujeres dan a luz fuera del Hospital General de Iztapalapa por falta de atención

El caso más reciente ocurrió este viernes, cuando Betilia, una mujer de 30 años, llegó al hospital en plena labor de parto buscando asistencia. Según testimonios, el personal en turno no la atendió rápidamente, argumentando la falta de incubadoras y recursos necesarios para atender el nacimiento. Como resultado, Betilia terminó dando a luz en la vía pública, exponiendo tanto su vida como la de su bebé a riesgos severos.

Pocas horas después, Brissia, de 17 años y seis meses de embarazo, enfrentó una situación similar. A pesar de encontrarse en trabajo de parto y con evidentes signos de urgencia, le negaron la atención médica.

“Llevo varios días recorriendo hospitales y en ninguno me quieren recibir”, relató Brissia, evidenciando la falta de respuesta de los servicios de salud ante situaciones críticas.

Más casos de negligencia médica en Hospital General de Iztapalapa “Dr. Juan Ramón de la Fuente

Las denuncias no se limitan a mujeres embarazadas. Mercedes, familiar de un paciente con cáncer de colon, narró cómo su hermano sufrió complicaciones graves tras una cirugía mal realizada, que incluyó perforación del intestino delgado y peritonitis.

La falta de atención adecuada y la ausencia de seguimiento médico oportuno agravaron su estado de salud, reflejando un patrón de negligencia y carencia de recursos médicos en el hospital.

Hospital General de Iztapalapa enfrenta críticas por negligencia y falta de recursos

Estas situaciones evidencian la urgente necesidad de que las autoridades de salud implementen medidas inmediatas para garantizar atención oportuna y segura. La carencia de insumos, la falta de especialistas y la demora en la atención médica no solo afectan a pacientes con partos, sino a toda la población que requiere servicios hospitalarios.

El Hospital General de Iztapalapa enfrenta críticas severas por poner en riesgo la vida de sus pacientes, y las denuncias recientes exigen acciones concretas para corregir estas deficiencias y garantizar la protección de la salud de todos los habitantes de la alcaldía.