Ahora asaltan en la Concordia: Identifican a extorsionador en CETRAM de Iztapalapa

Apenas unas semanas después de la tragedia que enlutó a Iztapalapa, la inseguridad vuelve a hacerse presente en las inmediaciones del Puente de la Concordia. Oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) detuvieron a un joven de 22 años acusado de extorsionar a comerciantes del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Santa Martha Acatitla, exigiéndoles dinero a cambio de no atentar contra su integridad física o sus negocios.

La captura se logró gracias a la denuncia oportuna de uno de los afectados, quien alertó a los policías que patrullaban el paradero, luego de ser víctima del asalto este sábado 18 de octubre, al oriente de la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué pasó en el Paradero de Santa Martha? Así cayó asaltante del CETRAM

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron mientras los oficiales de la PBI realizaban recorridos de seguridad en el CETRAM, ubicado en la esquina de la Calzada Ignacio Zaragoza y la avenida Siervo de la Nación, en la colonia Ermita Zaragoza.

Extorsionador incluso dio número de cuenta para pagos en el CETRAM Santa Martha

Varios comerciantes se acercaron a los uniformados para solicitar ayuda. Uno de ellos, trabajador de un local de accesorios para celular, señaló a un joven que caminaba metros adelante como el responsable de haberle exigido dinero bajo amenazas. El presunto extorsionador incluso le entregó un número de cuenta bancaria donde debía depositar la “cuota” para evitar daños a su persona o a su establecimiento.

Con el señalamiento directo, los policías bancarios le dieron alcance al sospechoso de inmediato. Siguiendo el protocolo, le realizaron una revisión preventiva. Durante la inspección, le encontraron entre sus ropas una tarjeta bancaria cuyo número coincidía con el que le había entregado al comerciante para el depósito de la extorsión. Además, se le aseguró un teléfono celular y dinero en efectivo.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Resultado de las acciones de seguridad y vigilancia en el #CETRAM #SantaMartha, en la @Alc_Iztapalapa, efectivos de la @PBI_SSC, detuvieron a un joven que posiblemente exigió una suma de dinero a varios comerciantes para no atentar contra su integridad… pic.twitter.com/UieBQ2SpKN — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 18, 2025

A petición de los comerciantes afectados, el joven de 22 años fue detenido formalmente. Tras informarle sus derechos, fue presentado, junto con la tarjeta bancaria y los demás objetos asegurados, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación por el delito de extorsión.