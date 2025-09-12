Estudiantes de Colima ingieren cochinita pibil con vidrio por accidente; 29 fueron hospitalizados

Al menos 29 estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) No. 12 en Manzanillo, Colima, fueros hospitalizados tras consumir alimentos contaminados con vidrio.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves 11 de septiembre, cuando los jóvenes presentaron dolores estomacales en la cooperativa del plantel. Más tarde se supo que todo se trató de un accidente ocurrido al momento de preparar la comida.

¿Por qué había vidrio en la comida del CETMAR en Manzanillo, Colima?

Padres de familia denunciaron que al momento de hacer el guiso de cochinita pibil, un frasco de vidrio se rompió muy cerca de la comida.

Aunque se realizó una limpieza superficial, la encargada del área de cocina decidió servir el platillo a los estudiantes, sin revisar si este estaba contaminado.

Fue hasta que los alumnos empezaron a mostrar molestias, cuando se dieron cuenta de que había vidrio molido en la comida , por lo que de inmediato se llamó a urgencias.

Trasladan a alumnos intoxicados por consumir vidrio en Manzanillo

A través de un comunicado, el plantel dio a conocer que de los 29 estudiantes que fueron trasladados a hospitales públicos y clínicas privadas, 22 se encuentran en buen estado de salud y fueron dados de alta.

Mientras tanto, al menos 7 alumnos se mantienen en observación médica, aunque se encuentran fuera de peligro, y en las próximas horas podrían ser enviados a casa.

Juan Ramón Contreras, padre de uno de los alumnos, relató: “Mi hijo me llamó diciendo que había comido una torta de cochinita y que al parecer tenía vidrios. Otro compañero también resultó afectado.”

Por su parte, Nadia Sánchez, hermana de otra víctima, indicó que la situación comenzó cuando la encargada de la cocina no retiró los restos de vidrio y sirvió la comida.

Secretaría de Educación de Colima se pronuncia por el accidente

La Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) del Gobierno de Colima emitió un comunicado donde se confirmó que los alimentos podrían tener vidrio, tras la rotura accidental de un frasco durante la preparación de alimentos.

La SEyC mantuvo comunicación con las autoridades educativas federales en todo momento, y confirmó que los 17 afectados están bajo observación médica.

La Fiscalía del estado inició una investigación para determinar las responsabilidades correspondientes. La primera línea de investigación es que la cocinera no aplicó las medidas preventivas necesarias, provocando que la comida se contaminara.

