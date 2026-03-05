“Solamente quiero recuperar a mi hija": Devastados, padres de Karol Toledo continúan con la búsqueda de la estudiante desaparecida en Morelos

El reloj no se detiene y para la familia Toledo Gómez cada segundo pesa. Karol Toledo Gómez, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue vista por última vez el pasado 2 de marzo en el municipio de Mazatepec.

Desde entonces, sus padres, Alondra Gómez y Jaime Toledo, viven un calvario que han compartido con la sociedad para pedir que no dejen de buscarla.

Familia de Karol devastada por su desaparición

A través de un video en redes sociales, los padres de Karol agradecieron el apoyo de los estudiantes, pero explicaron con tristeza por qué no pudieron estar presentes en las marchas organizadas para exigir justicia.

"Tenemos que estar en apoyo con la Fiscalía. Solamente quiero recuperar a mi hija, la quiero recuperar viva", expresó Alondra con una desesperación evidente. Para ellos, estos cuatro días sin noticias son una tortura que, aseguran, los está "matando como seres humanos".

Estudiantes de la UAEM se únen para pedir justicia

La desaparición de Karol, de apenas 18 años, ha calado hondo en la comunidad universitaria, especialmente porque el estado aún no se recupera del hallazgo sin vida de otra alumna, Kimberly Joselin.

Ante esto, compañeros de diversos campus han salido a las calles para asegurarles a los padres que no están solos. "Aquí están sus compañeros, los vamos a apoyar hasta que aparezca Karol", sentenciaron los jóvenes en un mensaje de unidad.

#AlMomento | Alondra Gómez Jaime y César Toledo Casillas, padres de Karol Toledo Gómez, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos reportada como desaparecida, agradecieron el apoyo de estudiantes de diversos campus. pic.twitter.com/pfDwda5lwn — Línea Caliente Noticias (@linea_caliente_) March 5, 2026

Descripción física de Karol, estudiante desaparecida en Morelos

Karol es de complexión delgada, mide 1.48 metros y tiene el cabello negro, rizado y largo. Según la ficha de búsqueda ALBAMOR/37/2026, el día que desapareció vestía pantalón de mezclilla, blusa a rayas y tenis.

Como señas particulares que pueden ayudar a identificarla, tiene un tatuaje de corazón en la mano izquierda y un lunar en el lado izquierdo de la cara. Cualquier dato puede ser la diferencia.

Fiscalía de Morelos investiga el hallazgo de un cuerpo en Coatetelco

Este jueves, la Fiscalía General del Estado de Morelos lanzó un comunicado que puso a todos en alerta. Como parte de los operativos para localizar a Karol, se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en el municipio de Coatetelco.

La Coordinación de Servicios Periciales se encuentra en el lugar.

¿Cuerpo hallado en Coatetelco es de Karol?

La autoridad declaró que aún no se sabe de quién es el cuerpo localizado en Coatetelco. Se realizarán estudios periciales y legales para corroborar la identidad del cuerpo.