Influencer sonorense finge tener autismo para un video; Fiscalía abre investigación por discriminación

¡Se quiso hacer el chistosito! El influencer conocido como Samuel Obeso enfrenta una investigación por la Fiscalía General del Estado de Sonora, luego de difundir un video en el que finge tener una condición del espectro autista, en un parque de Hermosillo.

Ante la ola de reacciones que generó su video viral, familiares y autoridades del DIF presentaron una denuncia formal por vulnerar la dignidad de personas con autismo.

VIDEO: Influencer se burla de personas con autismo en Sonora

En el video publicado por el creador de contenido en su cuenta de Instagram, se observa cómo Samuel Obeso primero le da algunos cacahuates a unas personas que se encontraban cerca.

Después, comienza a mostrar comportamientos erráticos, y de la nada les lanza los cacahuates a 2 personas que se encontraban pasando por la zona.

Tras la difusión del video, usuarios en redes sociales aseguraron que el contenido resulta ofensivo y estigmatizante para las personas con trastorno del espectro autista.

Por su parte, Cervando Flores Castelo, titular de la Prodedis, manifestó su rechazo e indignación ante “este tipo de contenidos que no solo reflejan ignorancia, sino también insensibilidad, trivialidad y pobreza moral e intelectual”.

Fiscalía abre investigación contra influencer

Tras recibir una ola de comentarios sobre lo ofensivo del video, la Fiscalía de Sonora confirmó que se recibió una denuncia formal por hechos que podrían constituir conductas delictivas, derivado de la difusión de un video que vulnera la dignidad de personas.

De acuerdo con las autoridades, la denuncia procedió, ya que el hombre monetiza con base en el volumen de audiencias del video, por lo cual vulnera los derechos de las personas que tienen esta condición.

Horas después de la polémica, el propio influencer aclaró durante una transmisión en vivo realizada en su cuenta de Instagram que decidió eliminar el video.

“Ya lo vieron, ya la cagué, ya lo grabé, lo subí y lo bajé; así que no podemos hacer nada más que pedir disculpas a las personas que se ofendieron”, señaló.