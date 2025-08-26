Decenas de menores resultan intoxicados durante evento privado en Puebla

La tarde del domingo 24 de agosto, un evento privado en el Complejo Cultural de San Martín Texmelucan, Puebla, terminó en emergencia luego de que decenas de menores de edad resultaran intoxicados por el humo de un generador de energía eléctrica a base de gasolina.

Menores resultaron intoxicados en un evento privado en San Martín Texmelucan, debido al humo de un generador. 🚨🔴 https://t.co/wl7Q4Wq6b0 pic.twitter.com/T8JabCbZhv — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) August 25, 2025

Treinta asistentes presentaron dificultad para respirar y mareos, siendo atendidos por rescatistas en el lugar sin necesidad de traslado hospitalario, mientras autoridades municipales informaron que los organizadores serán sancionados por no notificar a Protección Civil sobre el uso del equipo.