Decenas de menores resultan intoxicados durante evento privado en Puebla

En San Martín Texmelucan, Puebla, menores de edad resultaron intoxicados por el humo de un generador durante un evento privado; autoridades impondrán sanciones.

Intoxicación de menores en San Martín Texmelucan, Puebla: generador causa emergencia en evento privado
Intoxicación de menores en San Martín Texmelucan, Puebla: generador causa emergencia en evento privado|Captura de pantalla
Escrito por: Alejandra Gómez
La tarde del domingo 24 de agosto, un evento privado en el Complejo Cultural de San Martín Texmelucan, Puebla, terminó en emergencia luego de que decenas de menores de edad resultaran intoxicados por el humo de un generador de energía eléctrica a base de gasolina.

Treinta asistentes presentaron dificultad para respirar y mareos, siendo atendidos por rescatistas en el lugar sin necesidad de traslado hospitalario, mientras autoridades municipales informaron que los organizadores serán sancionados por no notificar a Protección Civil sobre el uso del equipo.

